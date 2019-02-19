Обзор Plane Mechanic Simulator. Ремонтируем самолеты

2019-02-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - Plane Mechanic Simulator; [65]
Нужно понимать, что Plane Mechanic Simulator — довольно необычная игра, которая требует от вас определенных знаний и понимания происходящего. Если вы фанат шутеров или экшена, то вам этот продукт не подходит точно. Разработчики приготовили очень атмосферный симулятор инженера, который ремонтирует самолеты во время Второй Мировой и тем самым обеспечивает войска рабочими истребителями или разведчиками. Сам сеттинг и жанр подходит лишь узкой аудитории геймеров, которые любят все это, обожают копаться в самолетах и получают от этого действительно положительные эмоции. Я обожаю самолеты и все, что с ними связано, так что мне новинка понравилась — она принесла мне массу эмоций и радости. Если вам тоже эта тематика близка, то можно смело покупать и отправляться на ремонтные работы. Если же подобные проекты вам не шибко интересны, то смело смотрите в другую сторону.

Геймплей

Процесс ремонта реализован очень грамотно, сразу понимаешь, что эти разработчики понимают суть процесса. Например, в начале уровня нам дают краткую информацию о том, что не так с данным самолетом и какая у него проблема. На начальных уровнях ничего сложного не будет, это вроде обучения, а потом уже появятся более тяжелые задания и будет гораздо тяжелее найти уязвимость и устранить нее. Но, этот процесс приносит просто море удовольствия и радости. Вам нужно изучить самолет, почитать заметки в блокноте, после чего приступить к этапу диагностики. Для этого иногда нужно разобрать половину самолета, снять массу деталей и только после этого вы найдете нужный элемент, который и вызвал поломку. Например, нужно будет снять корпус с двигателя, после чего разобраться все шланги вокруг него и снять сам двигатель. Это на словах кажется простым, но на деле креплений может быть очень много.

Далее, когда вы добрались до проблемной секции, нужно провести диагностику всех деталей. Это очень просто — нажимаете мышкой на деталь и ждете, пока завершится процесс оценки. Если деталь зеленая, то можно о ней забыть и двигаться дальше. Красные детали нужно заменять, так как они приведут к поломке самолета. Только послед диагностики и оценки возможностей самолета можно начинать ремонт и менять какие-то части, работать с компонентами, выполнять задание. Мне это очень понравилось, все сделано с вниманием к деталям и логикой. В подобных играх, наверное, это самое важное.

Управление

Могу с уверенностью сказать, что управление реализовано на довольно плохом уровне. Очень неудобно поворачивать камеру во время работы с самолетом, довольно трудно рассмотреть мелкие детали даже при помощи зума. То есть, вам нужно будет некоторое время потратить на то, чтобы привыкнуть к игровому процессу, к управлению и некоторым особенностям камеры. Сначала меня это очень бесило, потом привык к некоторым деталям и тогда уже игра начала приносить максимум удовольствия. Уверен, что если вы потратить час на адаптацию, то тоже быстро полюбите этот проект. Это того стоит.

Итог

Игра изначально задумывалась как проект для узкой аудитории геймеров. Далеко не каждому хватит терпения и знаний, чтобы разобраться в подобных механиках, чтобы понять устройство самолета и так далее. Но, для ярых фанатов техники, в частности военной, это настоящий рай. Я зашел и окунулся в этот мир самолетов, разбирался в деталях и строении каждой модели, продвигался по условному сюжету и получал от этого массу эмоций. А если вы еще и бывали в разных музеях и знаете, как и что тут должно выглядеть, то вообще оторваться от игры будет нереально — слишком уж она в этом плане хороша.


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