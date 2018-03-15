Обзор Plantronics RIG 100HS. Игровые наушники для трансляций

2018-03-15, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Plantronics RIG 100HS; [281]
Современные геймеры достаточно требовательно относятся к выбору гарнитуры и постоянно находятся в поиске чего-то нового и интересного. Однако не всегда можно подобрать для себя недорогое, и в то же время многофункциональное решение с качественным звуком. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильные игровые наушники для стримеров. Встречайте, перед вами Plantronics RIG 100HS. На момент написания обзора средняя стоимость девайса, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 2200 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплект поставки входят:
  • Наушники Plantronics RIG 100HS
  • Инструкция по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: 3,5 мм
  • Длина проводного соединения: 1,3 м
  • Частотная характеристика микрофона: 100 Гц–10 кГц
  • Направленность микрофона: Ненаправленный
  • Чувствительность микрофона: -45 дБВ/Па
  • Отношение «сигнал/шум» микрофона: >42 дБ
  • Динамики наушников: 40 мм
  • Частотная характеристика наушников: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление наушников: 32 Ом
  • Максимальная входная мощность наушников: 40 мВт
  • Чувствительность наушников: 111 дБ SPL/В
  • Поддержка: PS4, Xbox One, ПК, Mac, планшет (3,5 мм), мобильный телефон (3,5 мм)

Внешний вид

Следует отметить, что дизайн гарнитуры не похож на другие подобные решения. Разработчикам за это необходимо поставить большой плюсик. В качестве материалов был использован прочный пластик. К сборке у нас никаких нареканий не возникло, все собрано крепко и аккуратно.

Порадовала возможность отсоединять дужку от динамика, что позволяет удобно перевозить устройство в любое место, и при этом не переживать за сохранность наушников.

Внутренняя часть дужки получила под свое управление мягкие накладки из паролона, позволяющие не уставать и исключить дискомфорт при длительном ношении.

Динамик всего один. Однако благодаря поворотной трубке микрофона с шумоподавлением наушники можно носить с любой стороны. Микрофон не съемный и регулируется по всем направлениям.

Высота динамика регулируется в трех положениях. Использованный механизм крепления позволяет быстро отсоединить динамик от дужки.

Широкополосный 40 мм динамик прикрыт пластиковой чашкой и мягкой амбушюрой. Открытая конструкция чашки позволяет высвободить звук во всех направлениях.

Кабель для питания использует один разъем 3.5 мм. Он прорезинен и достаточно длинный, чтобы протянуть устройство в любое удобное для вас место.

Здесь же расположился блок управления, позволяющий регулировать громкость звука и вкл/откл микрофон.

Наушники отлично ложатся на голову, однако придется привыкать к тому, что здесь всего один динамик. Подобное решение отлично подойдет для комментаторов и стримеров в различных играх, но не во всех.

Качество звука

Открытая конструкция чашки наушника позволяет слышать окружающие звуки, однако это не подходит для тех игр, где необходимо слушать передвижения противника, чтобы определить их место расположение. Мы протестировали данную гарнитуру в популярной игре Escape from Tarkov и были разочарованы результатом. Во-первых, нам показалось, что здесь не хватает максимальной громкости. Во-вторых, не хватает еще одного динамика, чтобы точно знать, к примеру, с какой стороны идут выстрелы, либо слышны шаги. Очень тяжело было определить сторону, откуда движется противник. Спустя какое-то время начинаешь немного привыкать, однако лично нам кажется, что для подобных игр лучше использовать наушники с двумя динамиками (левый/правый).

К качеству звучания у нас никаких претензий не появилось. Все частоты, для данного ценового уровня, настроены идеально. Четкая середина и умеренные верхние частоты позволяют действительно наслаждаться звуком игры. Низкие частоты выдают мягкие и приятные басы. Также следует отметить, что данная гарнитура предназначена больше для игр, а не прослушивания музыки, все же не хватка уровня громкости сказывается отрицательно.

Одним из главных достоинств устройства является микрофон, который показывает отличные результаты при передачи голосовых сообщений. Звук передается чисто и без всяких помех, что позволяет не упустить не один момент при командовании в той или иной игре. Голос на видео обзор был записан при помощи микрофона Plantronics RIG 100HS.

Итоги

Подведем итоги по игровым наушникам Plantronics RIG 100HS. Устройство отлично подойдет для стримеров и комментаторов, которые ищут для себя относительно недорогое, но в то же время качественное устройство. Дизайн наушников придется по душе практически всем покупателям. Да, здесь не хватает максимальной громкости и второго динамика, который необходим для того, чтобы более точно определять месторасположение противника в некоторых играх. Однако, как показывает практика, к этому спустя время начинаешь привыкать. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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