Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззл

2020-01-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - Pocket World 3D; [127]
Сегодня мы поговорим о достаточно необычном игровом продукте, который отлично справляется с развлечением пользователя. Вы получаете классную графику, интересный геймплей и прочие особенности, которые заставляют убивать время с наслаждением. Ничего больше от мобильных игр мы и не просим, так что давайте смотреть, какую же игру я нашел.

Управление

Разработчики порадовали нас достаточно простым и понятным управлением, которое приносит море положительных эмоций и радости во время прохождения уровней. Разработчики сделали все очень просто — у нас есть объект, который можно поворачивать вокруг своей оси на 360 градусов, но только по четырем сторона. Это достаточно просто и понятно — вы вращаете объект перед собой, подбирая самый оптимальный вариант для установки нужного вам элемента. Для установки самого элемента нужно использовать свайпы — вы берете объект и тянете его в нужное место. Еще есть зум — вы растягиваете картинку двумя пальцами и получаете более крупное изображение, это удобно, если вы работаете с мелкими объектами. Вот, собственно, и все управление — ничего сложного или необычного, но производитель сразу настраивает вас на удобное прохождение всех уровней, а нам большего и не нужно на самом деле.

Геймплей

Игровой процесс Pocket World 3D довольно прост и понятен — у нас есть платформа, на которую нужно установить элементы в нужной последовательности, дабы получить полноценное здание или постройку. Для этого вам нужно вращать платформу и получать нужный ракурс для установки окон, дверей, платформ, крыш и так далее. После установки всех элементов на свои места вы получите галочку, оповещающую о том, что вы все сделали и теперь здание готово. Это достаточно интересный процесс, так как разработчики придумали очень много различных уровней и они действительно увлекают, особенно когда дело доходит до мелких деталей и вам нужно изучить каждый ракурс. Хотя, бывают ситуации, когда ничего не понятно, и тогда приходится прибегать к подсказкам. Но это бывает крайне редко, так что переживать не стоит — обычно уровни можно осилить за три-пять минут, что вполне нормально для мобильной игры.

Встроенные покупки

Стоит сказать, что уровней в игре достаточно много и они действительно интересно реализованы — с каждым разом авторы проекта удивляют все более и более интересными зданиями. Однако не всегда удается понять, как же это здание собрать воедино, так что разработчики просто предлагают воспользоваться функцией подсказки — вы тратите виртуальное золото и получаете совет о том, как можно правильно поставить здания. Золото зарабатывается за успешное прохождение уровня, но его, естественно, всегда не хватает, так что рано или поздно окошко с предложением купить золото за реальные деньги вы все же увидите. Правда, не обязательно что-то покупать — можно просто смотреть рекламное сообщение, которое удваивает количество заработанного золота на уровне. Лучше деньги потратить на отключение рекламы, это намного более полезное занятие.

Итог

Лично мне игра понравилась работой с образным мышлением — пользователь постоянно думает о том, что происходит на экране, формулирует в голове конечный результат и потом пытается достичь этого результата в игре. Получается, конечно, не всегда с первого раза, но никто и не говорит, что вы должны пройти игру буквально за один вечер. Зашли, прошли уровень, получили удовольствие и двигайтесь дальше. Встроенные покупки даже не мешают, разве что иногда раздражает реклама, но это стандарт для бесплатных игр.

Комментарии и отзывы Pocket World 3D
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