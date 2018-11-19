Обзор Project Highrise. Как стать архитектором

В детстве кто-то хотел стать космонавтом, кто-то мечтал гонять на спортивных машинах по гоночному треку, а кто-то желал всей душой строить большие и красивые дома. Конечно, архитекторы у детей не пользуются большой популярностью, но многие мои друзья в подростковом возрасте хотели получить именно эту профессию. Если у вас тоже когда-то была такая мечта, но ей не суждено было сбыться, то сегодня мы это частично исправим — Project Highrise позволяет вам сооружать офисные здания или целые мегаполисы. Все зависит лишь от вашего упорства, опыта и понимания механик игры. Я провел в этом виртуальном мире приличное количество времени и могу сказать, что мне хочется еще и еще. Так что я прервусь на написание обзора, чтобы потом вновь вернуться и достроить небоскреб мечты. Итак, давайте посмотрим на то, как игра предлагает нам стать повелителем строительства и высотных зданий.

Обучение

Я давненько не играл в подобные проекты и могу сказать, что сразу отправляться в сюжет не лучшая затея. Если вы тоже не опытный геймер, который построил уже сотню небоскребов в похожих играх, то настоятельно советую отправиться в обучение и пройти все пункты. Мне лично это очень помогло — некоторые механики не такие уж очевидные, додуматься самостоятельно было бы крайне тяжело. К примеру, для установки магазина на втором этаже мне нужно было провести туда электричество, вот только я не мог понять, откуда взять трансформатор. Обучение отвечает на все эти вопросы и там даже есть несколько хитростей, которые в дальнейшем могут сэкономить вам немного денег. За возможность изучить игру, а только потом двигаться в сюжет, разработчиков стоит похвалить отдельно — это делает порог вхождения более низким. Опытные же игроки могут сразу бросаться на амбразуру и строить без перерыва.

Стройка

Создавать здание своей мечты довольно просто, нужно лишь понять определенные законы. Например, для работы любого блока на этаже нужно иметь электричество — оно подводится от трансформатора по линии. То есть, вы не можете посадить человека работать в офисе, если у него нет света в помещении. Помимо этого, если у вас несколько этажей, то нужно поставить ступеньки или лифт. Второй вариант более привлекателен, но он стоит больше и не всегда в этом есть смысл. Если у вас два этажа, то можно и без лифта обойтись, честное слово. Эти простые правила позволяют вам не ошибаться и не тратить деньги зря.

Режимы игры

Здесь есть свободный режим, сценарий и моды. В свободном режиме вы выбираете сложность, условия и начинаете зарабатывать средства, чтобы потом построить больше этажей и заработать еще больше. Это идеальный вариант для тех, кто хочет играть и попивать чай зимними вечерами — никуда не спешишь, никаких целей, просто строй в удовольствие и копи деньги. Сценарий отличается тем, что там больше ключевых задач, которые нужно решить, и это мотивирует играть более активно, достигать чего-то, решать проблемы. Помимо этого, разработчики реализовали систему модов, которая позволит в будущем делать игру более разнообразной.

Итог

Понятно, что игра создавалась для определенной аудитории геймеров, которые хотят получить от игрового процесса именно эти ощущения. Фанатам шутеров здесь нечего делать — игровой процесс размеренный, спокойный, здесь нужно думать наперед, проектировать, планировать. Иногда ошибка, допущенная в начале игры, потом выливается в большие проблемы с развитием, что заставляет начинать сначала и делать все более разумно. Мне лично очень понравилось — шикарный способ отдохнуть и повеселиться.