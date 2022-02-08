Обзор Propnight – Лучший хоррор на выживание для большой компании

Сегодня мы бы хотели представить вашему новую игру от FNTASTIC, вышедшая еще 1 декабря 2021-го года. Встречайте, перед вами Propnight, которая идеально подойдет для тех, кто любит пощекотать свои нервишки в одной компании со своими друзьями и очень весело провести время. Давайте детальней познакомимся с этим классических хоррором на выживание.

Начнем с того, что перед нами типичный Prop Hunt на выживание, где игроки делятся на две команды: охотник и выживальщики. Задача охотника весьма проста, не дать второй команде выбраться из карты, а делать это можно будет множеством способов, однако об этом чуть позже.

Другая же команда, которая должна сбежать от маньяка, должна выполнить несколько задач: отремонтировать специальные установки, открыть дверь и благополучно сбежать. Но давайте все по порядку.

Что касаемо выживальщиков, игрокам дается на выбор пять персонажей, которые по мере прокачке можно будет кастомизировать и менять им внешний вид. Плохо то, что смена внешности не меняет ничего, не прибавляет никаких навыков, не увеличивает показатели, другими словами, вы просто получаете красивую картинку.

В игру вступает всего 5 игроков, 4 из которых выжившие, а пятый – маньяк. Что касается охотника, ему дается на выбор 5 разных персонажей, которые отличаются друг от друга своими умениями и возможностями. То есть в какой-то степени играть за маньяка даже интересней, но вряд ли можно сказать, что проще.

На один матч разработчики дали семь минут времени, однако таймер можно увеличить, спасая своих напарников от рук маньяка и за счет починки пропмашин. Если вы не успеете починить все пропмашины, открыть дверь и сбежать, то проиграете.

При починке пропмашин игрокам придется проверить свою реакцию и своевременно зажать «пробел» на клавиатуре. Если с реакцией проблемы, то пропмашина откатит ремонт и привлечет внимание маньяка, тем самым выдав ваше местоположение.

Маньяку необходимо будет поймать выжившего и три раза посадить его на свой стул для пыток, чтобы выбить игрока из игры. Но сделать это не так-то просто, ведь игроки могут превращаться практически в любой предмет, который находится на карте (коробки, еду, бутылки и т.д.), что существенно усложняет жизнь для маньяка.

Удивительно, но выжившим не дали возможность приседать, и они могут лишь прыгать и использовать временные апргейды (найденные в боксах). Но если превратиться в тот или иной предмет, у вас появляется двойной прыжок и возможность оглушить маньяка (на небольшое количество времени) при условии, если вы попадете ему прямо в голову. Оглушить маньяка можно также закрыв перед ним дверь. Ко всему этому необходимо добавить множество интересных локаций, где можно действительно весело и интересно провести время. Каждая локация по-своему уникальна.

Отдельное внимание следует уделить наличию голосового чата в игре. Выполнен он весьма интересно, а все благодаря тому, что здесь нет никакого разделения, ибо он общий. Если выжившие будут общаться и говорить о своем местоположении других игроков, то все это будет слышать и маньяк. Да, тем самым можно вводить маньяка в заблуждение, выдавая ему ложную информацию. Но тут игроки могут разделиться на два фронта. Возможно, кому-то это не понравится, ведь в основном, играя с рандомными игроками, все просто молчат, а иногда так хочется чего-нибудь да сказать. Скорее всего разработчики не хотели отделять игроков, которые будут играть за маньяка.

Теперь о минусах игры, которые сильно бросаются в глаза. Начнем с того, что в игре не продумана система подбора игроков, а если быть точным, не продумано то, как бороться с ливерами. К примеру, вы вступили и после старта один из игроков решил выйти из игры. Вместо того, чтобы добрать нового игрока, система просто выкидывает из сессии всех оставшихся. Не совсем приятно.

Второе, что так же может не понравиться некоторым игрокам, так это то, что если вы выполнили на карте все условия, открыли дверь и сбежали первым, то хочешь того или нет, Вам придется досматривать игру оставшихся игроков. Иногда бывает так, что кто-то просто всю игру просиживает на карте и до последнего не может добежать до выхода. Вы просто попусту тратите свое время, дожидаясь оставшихся.

Итоги

Подводя итоги по Propnight, следует сказать, что перед нами классический хоррор на выживание. И данный стиль мы можем наблюдать в других играх. Здесь же, разработчики представили красивую игру, которая чем-то даже похожа на Fortnite. Да, мы получаем изумительную мультипликационную картинку, интересную физику, хорошо проработанную анимацию и шикарную оптимизацию. Но, как нам кажется, проект еще сыроват и требует доработки. В принципе, начало неплохое, с большей вероятностью, можно сказать, что у игры есть определенное будущее, а какое именно, зависит лишь от самих разработчиков.