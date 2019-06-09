Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофоном

2019-06-09, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Qumo Arsenal; [289]
При выборе игровой гарнитуры всегда появляется огромное количество вопросов о том, какую именно модель покупать и на что лучше обращать внимание. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую гарнитуру, которая получила все необходимое для современного геймера: отличное звучание, стильную подсветку и регулируемый микрофон. Встречайте, перед вами Qumo Arsenal. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри коробки находятся лишь сами наушники и документация.

Особенности

  • Тип наушников: полноразмерные
  • Игровая гарнитура
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Максимальная мощность: 15 мВт
  • Вес: 382 г
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Количество излучателей: 2
  • Подключение кабеля: одностороннее
  • Регулятор громкости
  • LED-подсветка
  • Совместимость с мобильными устройствами

Внешний вид и функционал

Игровая гарнитура Qumo Arsenal, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным геймерам. Дизайн девайса впишется в интерьер любой игровой зоны и сумеет придать ей особую атмосферу. Все благодаря строгому дизайну и наличию стильной RGB-подсветке.

Дужка наушников выполнена из прочного, упругого пластика, что позволяет устройству плотно прилегать к голове и не спадать.

Понравилось то, что несмотря на это, голова не устает даже при длительных игровых сессиях, а все благодаря мягкой подушечке под оголовьем и дышащим амбушюрам, которые прикрывают динамики.

Отдельное внимание следует уделить тому, что в каждой чашке наушников спрятано аж по два динамика. Увидеть их можно благодаря подсвечиваемой области с внешней стороны чашек.

Работает подсветка в двух режимах, которые чередуются между собой: динамики подсвечиваются либо одинаковым, либо разными цветами.

Наушники регулируются по высоте.

На левой чашке динамиков можно увидеть регулируемый микрофон, который показал отличные результаты в работе. Собеседники слышали нас отчетливо и без всяких помех.

На одной из граней левой чашки размещен барабан регулировки громкости. Диапазона громкости более чем достаточно для полноценного пользования.

Кабель в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы и не позволяет спутываться в различные узлы.

Теперь о самом главном – качестве звука. Начнем с того, что звук, как нам показалось, полностью подстроен именно под различные игры. При прослушивании музыки немного не хватает средних частот, которые чуть-чуть приглушены. Если с высокими частотами все замечательно, низким частотам недостаточно мягкости и четкости. В целом звуковая составляющая настроена нормально.

Итоги

Подводя итоги по игровой гарнитуре Qumo Arsenal следует отметить, что данное устройство идеально подойдет для тех геймеров, которые ищут для себя недорогое, но в то же время многофункциональное решение с подсветкой и микрофоном. RGB-подсветка сумеет наполнить вашу игровую зону новыми красками. Среди плюсов следует отметить следующее: качественные материалы и сборка, неплохое качество звучание, RGB-подсветка, стильный дизайн и конечно же цена. Существенных минусов, за все время пользования, нам выявить не удалось. Как нам кажется, гарнитура Qumo Arsenal полностью оправдывает свою стоимость.

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