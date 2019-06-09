Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофоном

При выборе игровой гарнитуры всегда появляется огромное количество вопросов о том, какую именно модель покупать и на что лучше обращать внимание. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую гарнитуру, которая получила все необходимое для современного геймера: отличное звучание, стильную подсветку и регулируемый микрофон. Встречайте, перед вами Qumo Arsenal. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стилизованной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию В комплектации с устройством нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости девайса. Внутри коробки находятся лишь сами наушники и документация.
Особенности
- Тип наушников: полноразмерные
- Игровая гарнитура
- Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
- Максимальная мощность: 15 мВт
- Вес: 382 г
- Крепление микрофона: подвижное
- Количество излучателей: 2
- Подключение кабеля: одностороннее
- Регулятор громкости
- LED-подсветка
- Совместимость с мобильными устройствами
Внешний вид и функционалИгровая гарнитура Qumo Arsenal, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным геймерам. Дизайн девайса впишется в интерьер любой игровой зоны и сумеет придать ей особую атмосферу. Все благодаря строгому дизайну и наличию стильной RGB-подсветке.
Дужка наушников выполнена из прочного, упругого пластика, что позволяет устройству плотно прилегать к голове и не спадать.
Понравилось то, что несмотря на это, голова не устает даже при длительных игровых сессиях, а все благодаря мягкой подушечке под оголовьем и дышащим амбушюрам, которые прикрывают динамики.
Отдельное внимание следует уделить тому, что в каждой чашке наушников спрятано аж по два динамика. Увидеть их можно благодаря подсвечиваемой области с внешней стороны чашек.
Работает подсветка в двух режимах, которые чередуются между собой: динамики подсвечиваются либо одинаковым, либо разными цветами.
Наушники регулируются по высоте.
На левой чашке динамиков можно увидеть регулируемый микрофон, который показал отличные результаты в работе. Собеседники слышали нас отчетливо и без всяких помех.
На одной из граней левой чашки размещен барабан регулировки громкости. Диапазона громкости более чем достаточно для полноценного пользования.
Кабель в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы и не позволяет спутываться в различные узлы.
Теперь о самом главном – качестве звука. Начнем с того, что звук, как нам показалось, полностью подстроен именно под различные игры. При прослушивании музыки немного не хватает средних частот, которые чуть-чуть приглушены. Если с высокими частотами все замечательно, низким частотам недостаточно мягкости и четкости. В целом звуковая составляющая настроена нормально.