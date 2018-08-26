Обзор REDRAGON BERSERK PRO. Игровые наушники с объемным звуков 7.1

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Большинство людей думают, что качественные наушники, которые выдают отличный звук необходимы лишь для тех, кто привык слушать музыку. Однако ни для кого не секрет, что к звуку стали придираться и современные геймеры, которые вынуждены использовать лишь самое хорошее, чтобы не упасть в грязь лицом в той или иной игре. Ведь звуковая составляющая компьютерных игр практически перешла на первый план, после графики. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровые наушники от компании REDRAGON, позволяющие не упустить не одного врага мимо себя в различных шутерах, и нажать на курок первым. Встречайте, перед вами модель BERSERK PRO, получившая под свое управление отличную начинку, стильный дизайн и приятный ценник. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровые наушники REDRAGON BERSERK PRO

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в привычной для компании REDRAGON, эффектной упаковке, с прозрачной гранью, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости наушников. Внутри коробки находятся:

Особенности

Тип подключения: проводной

Тип наушников: накладные полноразмерные

Акустическое оформление: закрытое

Тип крепления: оголовье

Диаметр мембраны: 50 мм

Количество цветов подсветки: 7

Импеданс (наушники): 32 Ом

Импеданс (микрофон): 2.2 кОм

Чувствительность (наушники): 103 дБ

Чувствительность (микрофон): 42 дБ

Частотный диапазон (наушники): 20–20000 Гц

Частотный диапазон (микрофон): 100–10000 Гц

Длина кабеля: 2 м

Разъемы: USB

Материал наушников: пластик

Гарантийный период: 6 месяцев

Внешний вид и функционал

Корпус устройства выполнен из серого пластика. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло, все детали закреплены аккуратно и надежно. Дизайн позволит вписаться наушникам в интерьер любой игровой зоны геймера.

Двойное оголовье позволяет получить геймерам максимальный комфорт даже при длительных игровых сессиях, не позволяя голове уставать. Внутренняя, мягкая часть оголовья, прикрыта кож замом, что позволяет ей удобно прилегать к голове.

Внешняя жесткая часть позволяет зафиксировать чашки для плотного прилегания к ушам. Она отлично гнется и вам не придется переживать за ее сохранность.

50 мм динамики прикрыты съемными амбушюрами из кож заменителя. При необходимости их легко можно почистить. Во внутренней части амбушюр, на тканевой вставке, можно увидеть логотип компании производителя.

На чашках динамика находится пульсирующая 7-цветная подсветка, которая позволит придать особую игровую атмосферу. Режим работы подсветки менять нельзя.

Внешнюю часть оголовья удерживают специальные пластиковые вставки на которых разместились обозначения правой/левой сторон.

На левой чашке расположился несъемный, регулируемый по всем направлениям, направленный микрофон, который обеспечивает высокое качество речи, что позволяет общаться с вашими друзьями и всегда оставаться на связи. Микрофон показывает отличные результаты в работе, никаких лишних шумов, кроме вашего голоса, собеседники слышать не будут, что очень важно при совместной игре.

Особое внимание следует уделить большим амбушюрам, которые минимизируют давление на ушную раковину и обеспечивают отличную шумоизоляция, что позволяет не отвлекаться на посторонние звуки. Другими словами, вас ничто не будет отвлекать во время очередной игровой сессии.

Длины кабеля в 2 метра более чем достаточно. Кабель в прочной тканевой оплетке, которая обычно встречается лишь на флагманских моделях.

Барабан регулировки громкости

Кнопка вкл/выкл звука

Кнопка вкл/выкл микрофона

Кроме того, разработчики, для удобства пользования, вывели отдельный блок управления на котором расположились сразу три элемента управления:

Понравилось то, что на микрофоне есть специальный светодиодный индикатор состояния работы, который загорается красным цветом. Это позволяет не запутаться при отключении и включении микрофона.

Если говорить в целом, устройство отлично показало себя в работе. Лично нам кажется, что наушники REDRAGON BERSERK PRO полностью оправдывают свою стоимость и являются лидером в данной ценовой категории по всем показателям.

Качество звука

Теперь о самом главном - качестве звука. Наушники REDRAGON BERSERK PRO получили под свое управление виртуальный объемный звук 7.1, что существенно увеличивает ваши характеристики в различных шутерах. Теперь вы сможете услышать даже малейшие шорохи и подкрадывающихся к вам врагов. Работает данная система довольно просто. Она имитирует работу 7 колонок и сабвуфера, которые расположены с разных сторон, тем самым создавая точную среду объемного звучания. Это дает огромный плюс для геймера, что позволяет полностью погрузиться в виртуальную среду.

Отдельное внимание следует уделить тому, что REDRAGON BERSERK PRO не пропускает внешние шумы, обеспечивая максимальную звукоизоляцию. Теперь даже если рядом с вами будет очень шумно, вы полностью сумеете состредоточиться на любимой игре.

Итоги

Настройкой частот мы были сильно удивлены. Разработчикам удалось добиться идеального баланса средних и высоких частот, что позволяет действительно наслаждаться звуками, а не привыкать к ним. Любителям послушать музыку в различных жанрах понравятся низкие частоты, которые выдают мягкие и насыщенные басы. Другими словами, наушники REDRAGON BERSERK PRO - это рай для геймера.Подведем итоги по проводным наушникам REDRAGON BERSERK PRO. Что в первую очередь бросается в глаза покупателя? Конечно же дизайн. В REDRAGON BERSERK PRO придраться не к чему, да и стоит ли? Ведь за небольшую стоимость вы получаете под свое управление не только стильные игровые наушники, но и качественный объемный звук 7.1, который, как минимум, прибавит пользователю +5 к точности, +10 с скрытности и еще столько же к удаче. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, двойное оголовье, отлично настроенный звук, наличие подсветки, регулируемый микрофон и конечно же привлекательная цена. Что касается минусов, нам ничего существенного найти не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.