Обзор Rad Rodgers. Как в детстве, только лучше

2018-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rad Rodgers; [69]
Мы привыкли к крутым ААА-проектам, на прохождение которых уходит тьма времени, привыкли смотреть на графику и присматриваться к мелким деталям. Потому что рынок игр сейчас такой и все стараются выдавать классную графику, механики разные и мультиплеер, хотя иногда хочется поиграть во что-то просто для души, для наслаждения. Именно такой игрой является Rad Rodgers — она выглядит нереально стильно и интересно, в нее хочется играть еще и еще, плюс есть такое ощущение, как будто сидишь в детстве перед телевизором и играешь в те шедевры, из-за которых геймпады трескались, а нервы натягивались как струна. Эти ощущения нельзя получить в шутерах и гонках, которые выходят каждый год по пять штук от разных компаний, так как там нет души. А здесь есть, ее сразу чувствуешь и понимаешь, что бегать по уровням и стрелять по врагам во все стороны будет действительно круто, а большего от игр я и не требую.

Геймплей

Главный герой - мальчик, который таскает в руках здоровенный ствол и стреляет по всем, кто встает у него на пути. Наша задача помогать мальчику проходить препятствия и сражаться с монстрами, собирать ресурсы и проходить уровни. Это настолько просто и легко, что привыкаешь к игровому процессу буквально с первых двух минут, а дальше идет уже сражение за очередные изумруды и прочие ценные предметы. Уровни нелинейные, то есть, не будет такого, что вы просто бежите вперед, собираете предметы разные и стреляете, а в конце вас ждет выход. Здесь масса секретных ходов, разных путей и способов, как дойти до выхода. Можно пробежать уровень, не осматривая повороты, а можно заглядывать в каждый уголок, получать от доброжелателей бонусы и двигаться дальше. Этим игра мне понравилась больше всего - не обязательно бежать, можно спокойненько проходить локацию, изучая все ее особенности.

Управление

Игра изначально создавалась под геймпад и консоль, так что если вы играете на ПК, то придется либо терпеть, либо покупать геймпад. В принципе, я играл часа три на клавиатуре с мышкой и привык, так что мне геймпад вообще не нужен, но для полного комфорта и погружения в игровой мир это необходимо. Правда, у мышки есть одна фишка - вы можете прицелиться очень точно. Некоторых врагов я сносил так, что они меня даже не видели. С геймпадом так прицелиться будет очень проблематично, тем более если вы не профи, а обычный игрок, который больше в одиночные игры играет.

Бонусы

Начнем с того, что в начале игры нас спрашивают про возраст. Если вы взрослый человек и вам есть 18 лет, то выбираем втрой вариант - там будут матерные слова и больше крови. Первая же версия подходит для детей, если вы, к примеру, ребенку игру купили. Правда, матерные слова только в озвучке на английском, а русские субтитры «запикали» и там ничего опасного нет. Помимо этого, в игре есть три уровня сложности. Это круто - поиграли на первом уровне, привыкли к управлению, особенностям, прошли все, а потом начали заново, но на новом уровне сложности. Действительно полезная фишка, чтобы играть дольше.

Итог

Мне игра понравилась куда больше всего того, что я видел в этом году. Чудесная графика и очень привлекательный виртуальный мир, нереально простое управление, особенно на геймпаде, плюс легкий игровой процесс. Вам не нужно быть каким-то нереальным профи в играх, чтобы проходить уровни, хотя и легкой прогулкой игра тоже не является. Стрельба, прыжки, разного рода задачи по поиску скрытых локаций, это все делает игру шикарным приобретением. И, что самое приятное, даже спустя пару лет она не потеряет своей актуальности и играть будет настолько же интересно.


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