Обзор Raft. На плоту через весь океан

Сегодня я расскажу вам о достаточно необычной игре, которая предоставляет пользователю возможность выживать на просторах океана, пока вокруг плавает акула, а везде в воде можно собирать дерево, пластик и прочие радости. Впереди много часов увлекательного путешествия, так что самое время заниматься полезными делами и строить плот своей мечты.

Геймплей

Собственно, могу с уверенностью сказать, что 90% игрового времени вы будете бросать крюк, чтобы подцепить какой-то предмет, затянуть его к себе, после чего повторяем это же действие. Конечно, пользователь в будущем сможет спокойно рубить деревья на островах или собирать ресурсы с уже брошенных плотов, но в начале вам нужны ресурсы для улучшения своего плота, для постройки нужных вам элементов и всё это можно добывать лишь при помощи крюка. Да, можно спрыгнуть в воду и проплыть за ресурсами, но не забывайте, что в воде еще и акула плавает, которая будет только рада тому, что вы прыгнули к ней в воду. Когда ресурсов становится чуть больше, и у вас появляется желание что-то крутое построить, начинается самое интересное. Да, в этой игре строить действительно очень интересно и увлекательно, особенно если хватает древесины.

Строительство плота

На улучшение своего дома вы будете тратить достаточно много свободного времени, так как это очень важный элемент геймплея. Например, при желании можно построить здоровенный корабль — просто поднимите его на пару уровней, после чего выстройте пару двигателей и три паруса — вот вам и круизный лайнер. Конечно, на это уйдет безумное количество ресурсов, но оно того стоит — пользователь сможет передвигаться по миру с огромной скоростью. Также стоит позаботиться о своём уюте и припасах — можно построить много грилей, наловить рыбы и постоянно ее там жарить, после чего складывать в ящик и питаться при необходимости. С водой та же ситуация — пользователю достаточно поставить три стойки для получения питьевой воды, чтобы постоянно иметь запас воды на все случаи жизни. Только после того, как вы наберете необходимое количество припасов, стоит уже заниматься дополнительными бонусами — строить парус, ставить флаг для указания ветра, добавлять этажи или просто заниматься улучшением своего жилища.

Крафт

Помимо этого пользователю нужно еще и весьма активно заниматься крафтом предметов — нам постоянно нужны будут инструменты, так как они ломаются. Например, нужно носить топор, удочку и крюк постоянно — не только в слоте использования, но и про запас. Иногда я банально забывал об этом правиле и оказывался в непростой ситуации, когда крюка нет, а ресурсов на его крафт тоже не хватает. Чтобы таких проблем не было — заведите сундук и складывайте туда основные ресурсы, дабы в любой момент иметь возможность взять что-то и скрафтить. Постепенно ваш плот будет становится больше, ресурсы перестанут постоянно быть в дефиците, тогда можно будет задумываться о развитии — собирайте новые чертежи, открывайте новые возможности и тогда путешествовать по миру будет куда интереснее.

Итог

Лично мне игра очень понравилась — она достаточно простая, чтобы вы могли с удовольствием наслаждаться постепенным развитием, плюс есть творческий режим, в котором пользователь может проверить свои таланты и фантазию. В обычном же режиме можно даже с товарищем играть, собирая ресурсы вместе, добираясь по сюжетной линии до важных точек и постепенно развиваясь. Это очень увлекательно и весело, плюс стоит игра очень дешево, так что смело берите и пробуйте. Тем, кто любит игры про выживание, эта новинка точно понравится.
Комментарии и отзывы Raft
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