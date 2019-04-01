Обзор Re-Legion. Стильный киберпанк

Сеттинг

Я давно следил за игрой Re-Legion и надеялся, что разработчикам удастся реализовать тот мир киберпанка, о котором все мечтают. И после релиза стало понятно, что у них все получилось — манящий мир будущего с новыми порядками и совершенно другими правилами жизни вызывает лишь увлечение и зависимость. После этого яркого мира с неоновой подсветкой и яркими личностями возвращаться в обычный серый мир не очень хочется, но надо. Ведь иначе как я смогу написать обзор на эту игру?

Сюжетная линия

Стоит отметить, что выбор киберпанка как основу для повествования — довольно рискованная затея. С одной стороны, естественно, у разработчиков есть практически безграничные просторы для реализации своих идей и фантазий. Никто же не знает, что будет через стол лет, к примеру, а значит можно спокойно придумывать любые технологии и сюжетные линии. С другой же стороны, авторам нужно заинтересовать пользователя теми событиями, которые происходят в вымышленном мире, к которому сложно испытывать сопереживание. К счастью, у автором Re-Legion получилось сделать все правильно и это та игра, во время прохождения которой просто невозможно оторваться от экрана монитора. Все очень стильно выглядит, красиво нарисовано, локации классные и яркие. Это именно тот мир будущего, который хочется увидеть и который вам точно понравится изучать. Уж в этом я не сомневаюсь совершенно.

Сражения

Мне очень понравилась сама идея некого культа, который сражается против власти ради счастья и процветания людей. Однако, как мне показалось, сценаристы потратили тьму времени на диалоги об уже происходящих события, тогда как предыстория раскрыта крайне плохо. Фактически, ее вообще никак не рассказывают, а просто дают под управление некого проповедника, который поведет за собой людей. Хотелось бы больше истории о происходящих в прошлом этой вселенной событиях, но нет. Зато система диалогов очень круто реализована — в общение персонажей веришь, оно не выглядит слишком уж пафосным или нереалистичным. В целом, сюжетная линия мне скорее понравилась, чем нет, так что если вы большой фанат вдумчивых историй и просто обожаете читать диалоги между персонажами, то эта игра даст вам простор для наслаждения. Такого количества интересных текстов я уже давно не видел.

Итог

Игровой процесс построен вокруг общения персонажей и сложной сюжетной линии, но не будем забывать, что сражения здесь тоже есть. И реализованы они просто ужасно — тактических драк просто нет, вам просто нужно иметь достаточное количество воинов в отряде, чтобы напасть и задавать противника численностью. Никаких вам сложных комбинаций, пошаговых стратегий и так далее — просто нападаете толпой на двух-трех врагов и убиваете их. Собирать армию тоже просто — нажимаете на любого проходящего мимо персонажа и он «вербуется» в ваш отряд. А если активировать умение клавишей R, то наш главный герой зазывает сразу всех людей в определенном радиусе вокруг себя.

У Re-Legion отличный сюжет и сеттинг — таких игр сейчас очень много и пока поляки не выпустили свою шикарную игру, можно смело проходить этот проект и получать массу удовольствия от происходящего. Естественно, иногда игра разочаровывает, но такое бывает со всеми проектами. То картинка начинает тормозить, то что-то случается с камерой, то персонажи в бою проходят сквозь друг друга. Но, это довольно простенькие мелочи и на фоне общей картины они не заметны вовсе. Главное погрузиться в этот мир и тогда возвращаться обратно вы уже просто не захотите. В этом вся прелесть Re-Legion.