Обзор Realme XT - флагман с 64-мегапиксельной камерой за разумные деньги

2019-10-06, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - realme XT; [134]
Компания Realme представила свое виденье, каким должен быть флагман с камерой на 64 Мп. Помимо ставших традиционных «фишек» вроде безрамочного дисплея, производительного «железа», подэкранного сканера отпечатков и набора интеллектуальных возможностей, Realme XT обладает еще одним немаловажным свойством – минимальной ценой.

Realme XT комплектуется безрамочным SuperAMOLED-дисплеем с каплевидным вырезом. Экран диагональю 6,4” и разрешением Full HD+, занимает 92.1% фронтальной поверхности. Обе панели телефона покрыты закаленным 3D стеклом Gorilla Glass 5.
«Спинка» выполнена в перламутровом дизайне «Белый жемчуг» или «Синий жемчуг». Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, выполненный по технологии Goodix 3.0, обеспечивает одну из самых быстрых разблокировок на рынке.

За производительность отвечает 10-нанометровый процессор Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,3 ГГц и графическим чипом Adreno 616. Устройство «несет на борту» 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти (типа UFS 2.1) с поддержкой microSD. Режим Hyper Boost 2.0 снижает задержку в играх: смартфон в реальном времени анализирует и эффективно распределяет имеющиеся ресурсы, избегая возможных задержек.

Ключевая особенность нового гаджета – квадракамера Samsung INSOCELL GW1. Основной модуль имеет разрешение 64 Мп, большую диафрагму F1.8 и светлую оптику. Функции Tetracell, 3D HDR и «умного» объединения четырех пикселей в один, помогают добиться качественной картинки при любых условиях.

Вторая камера на 8 Мп имеет широкоугольный объектив (119 градусов) и технологию шумоподавления DLDC. Модули для макро- и портретной съемки обладают разрешением по 2 Мп, соответственно позволяя создавать фотографии на расстоянии 4 см до объекта и размывать фон. Есть тут и улучшенный алгоритм ночной съемки, который контролирует экспозицию светлых участков кадра и делает изображение более детализированным, в условиях низкой освещенности.

В Realme XT установлена батарея на 4000 мАч, поддерживающая режим быстрой зарядки VOOC 3.0 (20 Вт): восстановление заряда занимает всего 80 минут. Функция AI Freezer обеспечивает автоматическую энергоэкономию, «замораживая» фоновые приложения.

Управляется телефон ОС Android 9.0 Pie с оболочкой ColorOS 6, которая позволяет, кроме всего прочего, кастамизировать устройство выбором шрифтов интерфейса. Телефон будет доступен в продаже с 15 октября по цене 22 990 рублей, а если оформить предзаказ уже сейчас, то можно стать его счастливым обладателем всего за 19 999 рублей. Согласитесь, цена приятная для флагманского устройства.
Автор: Артем Костенко

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