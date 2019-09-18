Обзор Rebel Cops. Лучше не придумаешь

2019-09-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rebel Cops; [13]
В продажу поступила игра Rebel Cops, которая позволит вам с головой погрузиться в увлекательный мир борьбы с преступностью. У нас есть главный злодей, есть его помощники и тьма заданий, которые не так уж просто пройти. Давайте посмотрим, стоит ли вообще пытаться и достойна ли игра вашего внимания. Хотя, скажу сразу, ничего лучше я давно не видел.

Подготовительный этап

В Rebel Cops довольно интересный этап подготовки, который позволяет продумать все наперед и собрать идеальную команду полицейских. Конечно, получается далеко не всегда, но стараться стоит. В начале вы выбираете тех полицейских, которые будут участвовать в задании, после чего можете снарядить их нужной экипировкой и оружием. К примеру, можно распределить бронежилеты, можно раздать оружие и светошумовые гранаты, после чего уже отправляться в бой. Нужно отметить, что лишь на минимальном уровне сложности хватает ресурсов экипировать всех полицейских до зубов, тогда как на средней или максимальной сложности вам будет гораздо тяжелее. Это, кстати, серьезно влияет на геймплей, ведь когда у вас тьма бронежилетов и аптечек, то можно не бояться за своих сотрудников и смело идти в бой. Без данных ресурсов будет гораздо сложнее делать те же действия.

Штурм

Сам геймплей довольно сложен и многогранен — у вас есть тьма вариантов того, как можно себя повести. К примеру, вы можете подойти к зданию, открыть окно, забросить туда светошумовые гранаты и расстрелять противников. Правда, стоит учитывать, что там могут быть заложники и они могут пострадать, так что бросаться гранатами просто так категорически не стоит. Иногда оппонентов можно обойти со спины и нанести точный выстрел без риска быть подстреленным, а иногда приходится целиться и стрелять из-за укрытия, подставляя голову под пули. Все это кардинально влияет на поведение игрока — вам нужно очень много времени тратить на тактику, стратегию и уловки, что лично мне очень понравилось. Игра действительно заставляет думать, что случается крайне редко. Да и локации позволяют настигать злодеев с разных углов, предоставляя вам вариативность. Очень достойная реализация, на самом деле.

Сюжет

Я не буду вдаваться в подробности сюжетной линии, ведь это может конкретно подпортить вам настроение во время прохождения. Но, игра обладает весьма достойной сюжетной линией и она способна вас затянуть — есть серьезный протагонист, есть бравый отряд хороших парней и второстепенные задания с весьма продуманными сценариями. Обычно автору обзоров не нравятся простенькие сюжеты, но здесь такой проблем нет — история не удивляет нас невероятными поворотами судьбы, но приносит удовольствие и радость тому, кто читает все записки, тексты и сообщения. Не стесняйтесь тратить на это время и игра вознаградит вас шикарными ощущениями от повествования. Главного оппонента нужно настигнуть и только ваш отряд копов может это сделать. Хотя, это не совсем обычные копы, так что и схватка будет более равной — злодей против опытных вояк. Кто же победит в итоге?

Итог

Могу смело заявить, что Rebel Cops мне очень понравилась и это тот редкий случай, когда я точно буду играть в проект даже после написания обзора. У игры тьма вариантов развития событий, очень привлекательный сеттинг, красивая картинка и интересные персонажи, шикарный подготовительный этап и масса других особенностей, которые просто не могут не радовать. Для фанаток тактических боев и стратегий это возможность попробовать себя в роли копа, который легко расправляется с противниками и борется за справедливость грубой силой.

Комментарии и отзывы Rebel Cops
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