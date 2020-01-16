Обзор Red Bow. Ужасающая игра

2020-01-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - Red Bow; [21]
Сегодня мы расскажем вам о довольно интересном игровом проекте, который на фоне остальных выделяется своим сеттингом — это крайне мрачная игра, в которой нет места веселью, радости или смеху. Если вас это не останавливает и игра все еще кажется потенциально привлекательной, то давайте пройдем дальше и изучим преимущества этого продукта.

Графика

Сразу хочу сказать, что картинка в Red Bow понравится далеко не всем, так как разработчики старались соблюдать общую концепцию игрового мира и не отходили от своего основного стиля. Из-за этого картинка в игре получилась достаточно мрачной, при этом очень простой и без лишних деталей. Конечно, нам тоже нравится пиксельная картинка, которая позволяет погрузиться в мир видеоигры с ощущением того, что ты играешь в нечто классическое. Однако если вы все же больше фанат современной графики, которая радует объемными объектами и прочими современными деталями, то Red Bow вам явно не понравится. Даже мне, как фанату пиксель-арта, проходить этот проект было довольно тяжело, так как картинка и правда далека от идеала. С другой стороны, это одна из лучших игр в своем жанре в данном сеттинге, что является серьезным преимуществом для той узкой аудитории геймеров, которая любит именно такой стиль графики.

Сюжетная линия

Собственно, в Red Bow есть сюжет, но объяснить его довольно тяжело. Да и самим сценаристам это удалось не очень хорошо, на самом деле. У нас есть девочка по имени Рох, которая является главным героем проекта. На ее плечи взвалили непосильную ношу и теперь она путешествует по мрачному миру в поисках ответов на весьма взрослые вопросы. Никакой драматургии, сложностей в повествовании и так далее — разработчики просто подают вам вот такую историю. Кат-сцен здесь, естественно, нет, зато есть масса диалогов или монологов самой девочки. То есть, будет что почитать, но я бы не надеялся на что-то невероятное, так как игра все же далека от ААА-уровня. Разработчики добавили сюжетную линию, чтобы объяснить вам происходящее на экране, а дальше вы уже сами должны разбираться в происходящем и думать, подходит вам такой сюжет или не очень.

Геймплей

Довольно важный момент, который стоит знать о проекте Red Bow до того, как вы отправитесь его проходить — это игра не для детей. И нет, здесь не будет откровенных сцен или чего-то в таком духе, просто есть сцены суицида или просто смерти, которые для подростков или детей непозволительны. Конечно, дети сегодня в интернете могут увидеть гораздо больше подобного контента, но разработчики все же решили нас предостеречь. В игровом же плане игру довольно просто понять — у вас есть путешествия по виртуальному миру, поиски различных предметов и ответов, плюс различны квесты невысокой сложности. Это почти стандартная ролевая игра, которая приносит удовольствие при исследовании окружающего мира. Хотя, конечно, столь мрачный мир исследовать не всегда хочется — некоторые локации я лично пробегал как можно скорее, избегая вообще каких-либо секретов на уровне.

Итог

Мы редко пишем обзоры на столь мрачные игры по достаточно простой причине — обычно игрокам такое не очень интересно. Если вы фанат проектов с таким мрачным сеттингом, то вы и так узнаете о свежем релизе в таком сеттинге, а всем остальным подобные проекты не интересны априори. С другой стороны, если вникнуть в повествование, разобраться в различных сюжетных элементах и особенностях игрового мира, то можно даже получить удовольствие от происходящего. Главное понять, что девочка делает и зачем она это делает, а потом игра пойдет как по маслу.

Комментарии и отзывы Red Bow
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