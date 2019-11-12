Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже лучше

Оптимизация

Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой довольны. Она очень красиво выглядит, приносить тьму положительных эмоций и при этом не требует от вас чего-то невероятного в плане умений или навыков. Достаточно просто взять в руки мышку с клавиатурой и окунуться в этот виртуальный мир с головой.

Геймплей

Мультиплеер

Итог

На момент релиза игра работала не очень хорошо — пользователи частенько жаловались на вылеты и низкий уровень частоты кадров. Именно по этой причине я решил отложить обзор ПК-версии на некоторое время, чтобы рассказывать об ощущениях от игры, а не от борьбы с проблемами. Тем не менее стоит уточнить один важный момент — игра требует мощное железо не из-за плохой оптимизации, а из-за того, что здесь графика нового поколения, которая просто не может требовать меньше. Если вы запускаете игру в 4К, да еще и на ультра-высоких настройках графики, то нужно понимать, что продукт требует больше ресурсов, чем есть даже у RTX 2080 Ti. Однако никто вам не мешает поставить чуть более низкие настройки картинки и она все равно будет выглядеть краше, чем во многих современных продуктах. Это важный момент, который нужно держать в голове. Да и сравнивать с консолью не вижу смысла — там игра работает на низких настройках в 30 FPS.Игровой процесс ничем не отличается от того, что вы могли увидеть на консолях, ведь это точно та же игра. Просто игровой процесс ощущается иначе из-за мышки в руке — стрелять гораздо удобнее. Да, есть геймеры, которые на консоли стреляют очень точно, но это большая редкость. Остальные играют с автоматическим прицеливанием, которое портит игру в перестрелках и во время охоты. Попасть хищнику точно в голову, допустим, на геймпаде с автоматическим прицеливанием почти нереально, а вот с мышкой в руках — очень даже легко. Благодаря этому игрок будет уделять гораздо больше времени охоте, стрельбе и прочим занятиям, которые на геймпаде ощущались не так круто и приятно. Повторюсь — если вы и так круто стреляете с геймпада, то вас этот пункт не касается. Но вот остальным играть с мышкой будет куда легче, а значит и ощущения от процесса будут иными.Онлайн просто ожил — если на консоли вы могли зайти в сессию и увидеть там десять человек на всей карте, то на ПК я практически всегда вижу забитую сессию. Игроки занимаются совместной охотой, ищут клады, проходят задания, нападают друг на друга, путешествуют и так далее. На консоли это было сложнее, так как вам нужна подписка для мультиплеера, а она есть не у всех, плюс общаться в игре с консоли не так удобно. Теперь все эти недостатки ушли на второй план и игроки получили возможность играть вместе, заниматься какими-то делами, получать от этого удовольствие. Лично я на консоли поиграл в сети часов двадцать, после чего забыл и удалил игру — там было скучно. На ПК, уверен, я проведу в игре куда больше времени, так как там действительно есть с кем взаимодействовать и двигаться вперед. Это, как по мне, спасет игру и ее популярность.Помимо всего вышеописанного стоит упомянуть еще и моды, которых уже сейчас очень много, а в будущем их будет гораздо больше. Разработчики со всего мира делают косметические моды, добавляют новые квесты, недвижимость и так далее, а ведь игра только вышла. Через пять лет она будет полна контента, о котором сейчас даже представить тяжело, так что настоятельно рекомендуем приобрести себе копию и получать от нее массу эмоций, ведь это игра на очень длительный промежуток времени. Особенно если у вас есть компания друзей, которые хотят покорить Дикий Запад.