Обзор Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered. Илон Маск отдыхает

Когда еще только появились новости о Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, фанаты были в полнейшем восторге. Это же полноценная современная версия культовой франшизы! Только теперь графика выглядит более привлекательно, есть оптимизация под современное железо и мониторы, так что можно с удовольствием играть в абсолютно на любом ПК или даже подключать свой компьютер к большому телевизору и наслаждаться высоким разрешением. Для настоящих ценителей это реальная возможность заново пройти любимую историю и посмотреть на нее под новым углом. Сегодня мы расскажем свои ощущения от прохождения данного проекта, чтобы вы понимали насколько игра изменилась в сравнении с оригиналом. Для многих это буде важный параметр при принятии решения о покупке новинки.

Геймплей

В плане игровых механик новинка ничем не отличается от того, что вы уже видели в оригинале. Разработчики решили ничего кардинально не менять, так что все возможности остались на своих местах. Это круто, ведь Red Faction Guerrilla полюбили в том числе и за особенности игровых процессов, которые в свое время превзошли все ожидания геймеров. У вас есть огромный открытый виртуальный мир и возможность исследовать его, наслаждаться Марсом и воевать с заклятыми врагами. Все это осталось на своем месте, просто стало более современно выглядеть. Сражаться с противниками, кстати, можно не только оружием, но и транспортом, взрывчаткой, использовать преимущества местности и ландшафта. Разнообразие противников и возможность побеждать благодаря тактике делают этот шутер одним из самых интересных даже на сегодняшний день, хотя релиз состоялся довольно давно. Уже тогда разработчики понимали, как нужно делать свой проект более привлекательным для пользователя.

Графика

Достаточно важным элементом ремастер-версии является именно картинка. Разработчики постарались подарить нам новые ощущения от более красивой графики и у них очень даже неплохо получилось — свет выглядит более реалистично, тени тоже. Атмосфера кардинально изменилась, да и играть в высоком разрешении (игра поддерживает 4К) намного комфортнее — можно различать самые мелкие детали, издалека карать врагов, наслаждаться красотами далекой планеты. Если вы большой фанат именно графической составляющей, то для вас обновленный вариант будет шикарной заменой оригинала.

Ощущения

Сейчас по всему миру активно обсуждают возможность полета человека на Марс. Это завораживает, ведь раньше про такое можно было только мечтать и читать в книжках про научную фантастику, а теперь есть несколько компаний, которые хотят в течении двух-трех лет выпустить полноценные ракеты с космонавтами в сторону Марса. В данной же игре нам показывают что будет, если человек доберется до Красной планеты. Вероятно, люди действительно повели бы себя таким образом и не захотели бы подчиняться власти с Земли. От этого эмоции во время прохождения еще более реалистичные, ведь ты понимаешь, что совсем скоро в будущем может ситуация повториться.

Итог

Если вы большой фанат франшизы и уже получили удовольствие от прохождения проекта в прошлом, то новая версия вам понравится еще больше — совершенно новая графика, более современная картинка и высокое разрешение открывают новые просторы для фантазии. Если же вы впервые слышите про данный проект, то обязательно советую посмотреть парочку роликов, а потом взять себе игру и пройти. Это лучшая история про то, как человечество попало на Марс и осталось там устанавливать свои законы. Обязательно стоит попробовать.