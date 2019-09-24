Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA

2019-09-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Rise of Legions; [29]
Далеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возможностью получать удовольствие без вложения реальных денег. Конечно, есть редкие исключения, но они настолько редкие, что даже страшно представить. Тем не менее, мы смогли найти очень крутую игру, которая позволит вам бесплатно повоевать от души.

Геймплей

Хотя сами разработчики называют свою игру стратегией в реальном времени, это все же больше MOBA, в которой вы просто не управляете каждым юнитом, а строите более глобальную тактику. У нас есть карта, которая представляет собой ровную полосу, где на одном конце находится ваше главное здание, а на другом — здание противника. Вам нужно разрушить все защитные сооружения врага и добраться до его главной постройки, после чего разрушить ее и победить. Конечно, у противника абсолютно та же задача — ему нужно напасть на ваши защитные сооружения, уничтожить ваше здание и заполучить победу в свой карман. И победит тот, кто умнее распоряжается своими ресурсами, точнее атакует и эффективнее использует свои слабые и сильные стороны. Конечно, сразу это у вас не получится, но рано или поздно все же понимание стратегии появится. Главное тренироваться и пробовать новые уловки на поле боя.

Графика

Картинка в игре довольно простая и без излишней реалистичности, но в целом довольно привлекательная. Персонажи выдают довольно красивые анимации, которые смотрятся потрясно и вынуждают вновь и вновь смотреть на то, что происходит на экране. Сами локации проработаны до пикселя, хотя здесь всего одна карта и было бы странно найти на ней какие-то серьезные проблемы. Фактически, разработчик решил удивить нас не количеством контента, а качеством — каждый элемент графики проработан, анимации плавные и приятные. Конечно, иногда хочется больше ярких красок, но в целом изображение на экране меня вполне радует. Оно настолько интересно смотрится, насколько в целом в данном сеттинге можно выдать крутую картинку. Может, конечно, есть игры в этом же жанре с более красивой графикой, но я о них не знаю. Даже Лига Легенд выглядит чуточку проще, а ведь это столп индустрии.

Особенности

Стоит отметить, что в игре пока что реализован только режим сражения один на один, который довольно интересен, но все же этого объективно мало. Разработчики тоже это понимают и обещают нам более продвинутый режим ч боями два на два, но пока что это только обещания без указания точной даты. Конечно, если вам хватает и стандартного режима, то можно спокойно играть хоть сотню часов напролёт, улучшать своих юнитов, прокачивать параметры и получать преимущество в бою. Но, как показывает практика, довольно быстро это надоедает и хочется чего-то более интересного, веселого. Вот когда появится режим с драками два на два, тогда можно будет пригласить друга и сражаться вместе, обсуждая тактику и прочие моменты. Пока что лишь ждем и верим, что разработчики все же добавят новый режим и бои будут более увлекательными, чем сейчас.

Итог

Довольно интересно наблюдать за проектом, который является полностью бесплатным и при этом не давит на игрока в плане доната. Вы можете совершенно спокойно играть и получать от этого удовольствие, наслаждаться геймплейными моментами и красивой картинкой, получать наслаждение от того, что происходит на экране компьютера. Да, конечно, есть определенные минусы и недостатки, на которые мы бы обязательно обратили внимание, если бы игра была платной или тянула на звание ААА. А так это отличный продукт, доступный за бесплатно.

Комментарии и отзывы Rise of Legions
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