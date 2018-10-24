Обзор Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries. Тренируйте свои пальцы

2018-10-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries; [90]
Новинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментами. Это красивая игра с коридорными уровнями, что уже плохо комбинируется, с интересным сюжетом и сложными локациями. Вы не сможете пробежать этот проект на одном дыхании даже на минимальном уровне сложности, чего уж говорить о максимальном.

Геймплей

Игра представляет из себя классический платформер, в котором вам нужно активно прыгать, передвигаться по виртуальному миру и сражаться с разного рода смертоносными ловушками. Разработчики предлагают вам три уровня сложности, но мы настоятельно рекомендуем проходить проект на последнем, или хотя бы на Hard, тогда игра раскрывает себя с совершенно иной стороны. Нам нужно прыгать по платформам и уклоняться от топоров, выдвижных мечей и колючек, собирать монетки в потайных местах и забирать светящиеся шары, чтобы активировать выход из уровня. На начальном этапе прохождения этот процесс кажется легким и быстрым, но постепенно сложность локаций возрастает и сражаться с трудностями становится все тяжелее. Благо, большинству геймеров такое развитие событий очень нравится, особенно если учитывать жанр продукта. Думаю, ценителям хардкора новинка точно понравится.

Управление

Когда играешь в сложные платформеры, где буквально любое мгновение может стать последним, обязательно нужно иметь геймпад. Я попробовал проходить игру на клавиатуре и это весьма удобно, переживать не стоит — проходить уровни можно, просто немного придется потренироваться. Нужно было бы еще проверить игру на совместимость с геймпадом, но я не смог оторваться от прохождения и подключать «джойстик» уже не захотел. Удивительно, но платформер такого уровня действительно можно проходить на клавиатуре без каких-либо неприятных ощущений. Это большой плюс, обычно разработчики фокусируют внимание на геймпаде и потом получается, что обычному пользователю на ПК играть совершенно неудобно. Здесь этого нет.

Сюжет

Сценаристы Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries придумали довольно интересную историю про персонажа Робби, который попал в подземелья и встретил странного духа. Тот говорит, что какое-то неведомое зло скоро выберется на свободу и уничтожит все живое, но помешать этому можем только мы. Для этого нужно собрать три ценных фрагмента артефакта, а потом передать это все духу. Пока что пройти все уровни не удалось и изучить сюжет до концовки тоже, но есть у меня какое-то странное предчувствие, что этот дух и есть неведомое зло, а фрагменты ему нужны совсем не для предотвращения катастрофы. Но, это лишь мое мнение — детективов начитался. В любом случае, проект захватывает своей историей, хочется играть еще и еще, чтобы дойти до конца и узнать все ответы. Правда, добираться до концовки вы будете довольно долго — уровней тьма.

Итог

Мне игра очень понравилась, а ведь я вообще не любитель разнообразных платформеров. Мне шутеры подавай и все в таком духе. Однако, разработчики этого проекта смогли привлечь мое внимание на довольно длительное время. Проект действительно сложный, вы будете постоянно умирать и думать над тем, как бы пройти сложный участок карты. При этом, никаких точек сохранения нет и не будет — если вы умерли почти под конец уровня, то будьте добры пройти его с самого начала. В главном меню даже отображается число ваших смертей, чтобы вы не забывали о том, насколько проект хардкорный. Обязательно советую пройти тем, кто любит жанр и хочет действительно вспотеть от сложности и скорости происходящих событий.


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