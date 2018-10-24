Обзор Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries. Тренируйте свои пальцы

Новинка под названием Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries заинтересовала сразу несколькими моментами. Это красивая игра с коридорными уровнями, что уже плохо комбинируется, с интересным сюжетом и сложными локациями. Вы не сможете пробежать этот проект на одном дыхании даже на минимальном уровне сложности, чего уж говорить о максимальном.
ГеймплейИгра представляет из себя классический платформер, в котором вам нужно активно прыгать, передвигаться по виртуальному миру и сражаться с разного рода смертоносными ловушками. Разработчики предлагают вам три уровня сложности, но мы настоятельно рекомендуем проходить проект на последнем, или хотя бы на Hard, тогда игра раскрывает себя с совершенно иной стороны. Нам нужно прыгать по платформам и уклоняться от топоров, выдвижных мечей и колючек, собирать монетки в потайных местах и забирать светящиеся шары, чтобы активировать выход из уровня. На начальном этапе прохождения этот процесс кажется легким и быстрым, но постепенно сложность локаций возрастает и сражаться с трудностями становится все тяжелее. Благо, большинству геймеров такое развитие событий очень нравится, особенно если учитывать жанр продукта. Думаю, ценителям хардкора новинка точно понравится.
УправлениеКогда играешь в сложные платформеры, где буквально любое мгновение может стать последним, обязательно нужно иметь геймпад. Я попробовал проходить игру на клавиатуре и это весьма удобно, переживать не стоит — проходить уровни можно, просто немного придется потренироваться. Нужно было бы еще проверить игру на совместимость с геймпадом, но я не смог оторваться от прохождения и подключать «джойстик» уже не захотел. Удивительно, но платформер такого уровня действительно можно проходить на клавиатуре без каких-либо неприятных ощущений. Это большой плюс, обычно разработчики фокусируют внимание на геймпаде и потом получается, что обычному пользователю на ПК играть совершенно неудобно. Здесь этого нет.
СюжетСценаристы Robbie Swifthand and the Orb of Mysteries придумали довольно интересную историю про персонажа Робби, который попал в подземелья и встретил странного духа. Тот говорит, что какое-то неведомое зло скоро выберется на свободу и уничтожит все живое, но помешать этому можем только мы. Для этого нужно собрать три ценных фрагмента артефакта, а потом передать это все духу. Пока что пройти все уровни не удалось и изучить сюжет до концовки тоже, но есть у меня какое-то странное предчувствие, что этот дух и есть неведомое зло, а фрагменты ему нужны совсем не для предотвращения катастрофы. Но, это лишь мое мнение — детективов начитался. В любом случае, проект захватывает своей историей, хочется играть еще и еще, чтобы дойти до конца и узнать все ответы. Правда, добираться до концовки вы будете довольно долго — уровней тьма.
ИтогМне игра очень понравилась, а ведь я вообще не любитель разнообразных платформеров. Мне шутеры подавай и все в таком духе. Однако, разработчики этого проекта смогли привлечь мое внимание на довольно длительное время. Проект действительно сложный, вы будете постоянно умирать и думать над тем, как бы пройти сложный участок карты. При этом, никаких точек сохранения нет и не будет — если вы умерли почти под конец уровня, то будьте добры пройти его с самого начала. В главном меню даже отображается число ваших смертей, чтобы вы не забывали о том, насколько проект хардкорный. Обязательно советую пройти тем, кто любит жанр и хочет действительно вспотеть от сложности и скорости происходящих событий.