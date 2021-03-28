Обзор Rogue State Revolution. Проведи свои реформы и подними страну с колен

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию совершенно новое решение в игровой индустрии от студии Little Red Dog Games. Встречайте, смесь пошаговой политической стратегии под названием Rogue State Revolution. Хочется отметить, что данная новинка, как нам кажется, сумеет привлечь внимание не только фанатов подобных игр, но и новичков, которые давно искали для себя что-то действительно новое и интересное. Что же следует ждать от игры? Давайте разберемся вместе.

История

Вам необходимо занять пост президента народной республики Басенджи и пройти весьма тяжелый путь по проведению различных реформ и поднятию страны с колен. Необходимо понимать, что нужно будет начать практически все с нуля: улучшать культурную, экономическую и политическую жизнь не только страны, но и вашего народа.

Игрокам предстоит разобраться во множествах деталей управления государством и тщательно продумывать каждый свой шаг, который будет полностью влиять на то, сколько именно Ваш глава государства продержится на своем месте.

Также хочется отметить, что Rogue State Revolution не та игра, сыграв в которую несколько часов вы сразу станете мастеров на все руки. Разбираться во всех тонкостях и нюансах придется не один день. В этом и интерес.

Геймплей

Геймплей может показаться привычным для подобных игр, однако здесь есть множество интересных нюансов. Для удобства разработчики предлагают три режима игры, среди которых присутствует режим с подсказками. С него лучше и начать. Интересно то, что загружаемая карта каждый раз будет генерироваться по-новому, что позволит превратить новое прохождение в еще одно испытание.

Начинается все с того, что вам необходимо будет выбрать для себя несколько министров, которые будут помогать управлять определенными сферами жизни нации: культурой, образованием, военным делом и т.д. Если удастся продержаться длительное время на посту главы государства, то количество министров увеличится.

Каждый министр будет отвечать за развитие определенного направления, в связи с чем игрокам предстоит делать грамотно продуманные решения, чтобы не привести страну к развалу и войнам. Ведь от подобных решений полностью зависит как будет относится к Вам народ, который в любой момент может свергнуть нынешнее правительство и избрать других членов государства. Кроме того, если вы не уследите за своими министрами, и они по какой-то причине станут слишком популярны, то это может привести к тому, что один из министров просто выдвинет свою кандидатуру на ваше место, а дальше уже будет решать только народ.

Механика игры в Rogue State Revolution продумана до мелочей. Построил дорогу? Не забудь улучшить ее и предотвратить накопление пробок. Развивай инфраструктуру каждого города и постарайся в кротчайшие сроки поднять промышленность, но в то же время не забывай об экологии, медицине, охране труда, защите жителей, развлечениях и многих других факторах.

Во власти игроков 5 провинций, каждая из которых требует к себе особый подход. Ведь в каждой провинции есть своя культура и типы избирателей с различным мнением. Игрокам дается возможность выбрать путь дипломатии, либо вести власть в агрессивной форме и в каждой есть свою плюсы и минусы.

Вы сможете заключать различные союзы с соседними странами: Россией, США и Китаем. Однако порой начальную стадию развития своего государства необходимо провести в изоляции, чтобы не навлечь на себя беду. И все это время вам необходимо поддерживать некий баланс между интересами министров, избирателей и союзников, чтобы продержаться во власти как можно дольше. Каждый ход равен одному месяцу правления. В связи с чем не стоит делать поспешных решений и продумывать свои ходы до мелочей.

Помимо всего этого не стоит забывать и военной поддержке. Хотите вы того или нет, создавать войска для защиты своих границ необходимо, и делать это лучше уже практически в самом начале игры. Так как на Вас постоянно будут нападать повстанческие отряды и уничтожать постройки, что ни к чему хорошему не приведет.

Отдельное внимание следует уделить бюджету страны, распределять который также доверено именно Вам. Если описывать все возможности и тонкости, потребуется немалое количество времени. Ясно лишь одно, первые дни в Rogue State Revolution пройдут в понимании лишь малой части того, что представлено в игре. Будьте к этому готовы.

Графическая

Не сказать, что игра может похвастаться шикарной графикой. Скорее всего это связано с тем, что разработчики сделали упор на механику и геймплей. В связи с чем не стоит ждать от Rogue State Revolution каких-то сверх чётких прорисовок юнитов, строений и других элементов в игре.

Возможно, кому-то будет интересным то, что в игру добавлены различные видео вставки с сообщениями. Ход, конечно, интересный, однако сама подача, не сильно впечатлила. В любом случае судить уже вам.

Итоги

Попадая первый раз в игру, начинаешь понимать, что здесь невероятно большое количество деталей, в которых нужно разбираться. Еще раз отметим, что Rogue State Revolution не та игра, которую запустил и прошел. Если вы не боитесь трудностей и чего-то действительно нового, то в нее можно поиграть и отвлечься. Игроки, которые не любят тщательно во всем разбираться, вряд ли оценят Rogue State Revolution и останутся не довольны. В связи с чем, если вы все же приобрели ее, то не спешите делать выводы. Возможно, первые впечатления после нескольких часов игры останутся весьма странными и непонятными. В любом случае, разработчикам следует отдать должное за проделанную работу, а ее здесь не так мало, как вам может показаться. Сама механика игры и ее возможности действительно впечатляют. Да, здесь не все идеально выполнено и есть небольшие недочеты, однако разглядеть их на общем фоне будет не так-то просто. Среди плюсов следует отметить следующее: отличная идея, механика и возможности игры, неплохая звуковая составляющая и наличие русского языка. Из минусов может не понравиться лишь графическая составляющая и сложность изучения всех деталей. Как нам кажется, матерые игроки, которые частенько засиживаются в подобных проектах, оценят Rogue State Revolution лишь с лучшей стороны.
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