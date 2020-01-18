Обзор SVEN AP-920M. Недорогая гарнитура для ПК или ноутбука

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами компьютерная гарнитура, модель AP-920M. Давайте детальней изучим данное решение.

Комплект поставки

На момент написания обзора средняя стоимость SVEN AP-920M составляла приблизительно 900 рублей. Устройство поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя лишь саму гарнитуру и документацию.

Внешний вид и функционал

Необычный дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус устройства выполнен в серо-черной расцветке. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Оголовье прикрыто кожзаменителем и благодаря своей гибкости не давит на голову даже при длительном пользовании.

Чашки динамиков регулируются по высоте, что позволяет подобрать для себя комфортный уровень для ношения.

Рядом с механизмом регулировки можно увидеть обозначения сторон R и L.

Питающие динамики кабели в прочной плетеной оплетке, что существенно увеличивает срок их службы.

Длина кабеля для подключения к ПК составляет 1.2 метра, чего более чем достаточно. Для подключения был использован тип разъема 3.5 мм minijack.

Отдельное внимание следует уделить тому, что данную гарнитуру можно использовать в одном тандеме с вашим смартфоном. Благодаря наличию специального блока управления с функциональной кнопкой ответа/завершения звонков и встроенного микрофона, вы легко сможете общаться со своими друзьями.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. Неплохая шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние шумы. Качество звука несмотря на свою невысокую стоимость, на наше удивление, очень даже достойное. Средние и высокие частоты показывают отличные результаты в работе. Низким частотам немного не хватает глубины, однако несмотря на это басы неплохо наполняют общее качество звучания. Даже на максимальном уровне громкости динамики не начинают кряхтеть и выдавать неприятный звук. Разработчикам следует отдать должное за хорошую настройку звуковой составляющей.

Итоги

Особенности

Частотный диапазон наушников: 16 – 20 000 Гц

Частотный диапазон микрофона: 30 – 10 000 Гц

Чувствительно наушников: 115 ± 3 дБ

Чувствительность микрофона: -38 ± 3 дБ

Мембрана: 40 мм

Сопротивление: 32 Ом

Тип разъема: 3.5 мм (4 pin) minijack

Длина кабеля: 1.2 м

Вес: 165 г.

Подводя итоги по компьютерной гарнитуре SVEN AP-920M, следует отметить, что перед нами идеальное решение для тех пользователей, которые ищут для себя недорогие и универсальные наушники с достойным звучанием. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, хорошее звучание, наличие блока управления для ответа звонков и встроенный микрофон, и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.