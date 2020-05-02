Обзор SVEN AP-B510MV. Беспроводные стереонаушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN. Встречайте, перед вами беспроводные стереонаушники с микрофоном, которые отлично подойдут для повседневного пользования, модель AP-B510MV.

Наушники доступны в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией на нескольких языках. Комплект поставки включает в себя следующее:
  • Беспроводные наушники
  • Кабель USB для зарядки
  • Кабель AUX
  • Документация

Внешний вид и функционал

Современный и стильный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось. Чашки динамиков выполнены из пластика в сером цвете.

Металлическое оголовье отлично гнется и прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя, что позволяет не уставать даже при длительном ношении.

Пользователям дается возможность отрегулировать высоту наушников.

Динамики прикрыты мягкими амбушюрами.

Понравится то, что разработчики добавили подсвечиваемую область, которая придает наушникам особый вид. Были использованы несколько цвета, которые плавно переливаются друг с другом.

Снизу правой чашки можно увидеть разъем microUSB, AUX, индикатор состояния работы и микрофон, который показывает неплохие результаты в работе. Собеседники слышали нас отчетливо. Да, посторонние шумы, конечно, тоже захватываются, однако голос передается четким и без всяких помех.

На боковой гране чашки размещены функциональные кнопки управления: переключения треков, управления громкостью, Play/Stop/ответить/завершить вызов. Здесь же находится кнопка включения и отключения подсветки, что позволяет, при необходимости, сэкономить заряд аккумулятора, которого хватает приблизительно до 18 часов работы.

Благодаря беспроводному подключению вы можете слушать музыку при помощи своего смартфона. Дальность связи беспроводного подключения достигает до 10 метров. Помимо этого, разработчики предусмотрели и проводное подключение при помощи кабеля AUX.

Теперь о самом главном – качестве звука. 40 мм динамики выдают неплохое звучание, однако здесь есть свои нюансы. Средние и высокие частоты немного завышены. Низких частот достаточно, чтобы насладиться четкими и насыщенными басами. Диапазона громкости хватает. В целом, учитывая относительно невысокую стоимость, звук очень даже достойный.

Итоги

Подводя итоги по беспроводным стереонаушникам SVEN AP-B510MV, следует отметить, что перед нами отличное решение не только для городских пользователей, но и для тех, кто ведет активный образ жизни. Мощный аккумулятор устройства позволяет не переживать за заряд в течение всего дня, наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями и даже отвечать на звонки. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, неплохое качестве звука, наличие подсветки, возможность беспроводного и проводного подключения и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип устройства: беспроводные наушники
  • Микрофон
  • Тип: накладные
  • Технология: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
  • Импеданс: 32 Ом
  • Чувствительность: 102 дБ
  • Вес: 180 г
  • Диаметр мембраны: 40 мм
  • Разъем mini jack 3.5 mm
  • Беспроводная связь: Bluetooth 4.2
  • Поддержка профилей работы: Handsfree, A2DP, Headset, AVRCP
  • Радиус действия: 10 м
  • Время работы аккумулятора: 18 ч
  • Декоративная подсветка чашек наушников
Комментарии и отзывы SVEN AP-B510MV
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