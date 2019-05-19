Обзор SVEN AP-G857MV. Доступные игровые наушники

Видео обзор

Согласитесь, современные компьютерные игры развиваются невероятными темпами и требуют от геймеров особого подхода. Особенно когда речь заходит о приобретении игровых наушников для получения максимального звукового эффекта в той или иной игре. Однако не все пользователи готовы тратить большие суммы денег на флагманские девайсы, которые сильно могут ударить по вашему карману. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN. Встречайте, перед вами модель AP-G857MV. Наушники получили под свое управление стильный дизайн, отличную звуковую составляющую и привлекательную цену. Давайте чуть ближе познакомимся с данным решением.

Комплект поставки

Наушники SVEN AP-G857MV

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в компактной упаковке из картона, на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектации с наушниками нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости. Внутри коробки находятся:

Особенности

Оптимизированные для профессионального гейминга

Наушники с пассивной системой шумоподавления

Высочайшее качество звучания

Комфортная посадка

Чувствительность наушников: 105 дБ

Чувствительность микрофона: -58 дБ

Частотный диапазон наушников: 20-20 000 Гц

Частотный диапазон микрофона: 30 – 16 000 Гц

Сопротивление: 32 Ом

Мембрана: 40 мм

Длина кабеля: 2.2 м

Вес: 340 г.

SVEN AP-G857MV

Перед нами недорогие игровые стереонаушники с микрофоном, получившие под свое управление отличный дизайн, который, как нам кажется, придется по душе большинству геймеров. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали собраны аккуратно и без всяких зазоров.

Оголовье устройства отлично гнется и, для удобства пользователя, прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя.

Благодаря выдвижному механизму вы легко сможете отрегулировать устройство по высоте, чтобы найти для себя комфортный уровень для работы.

40 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя, и они не запотевают даже при длительных игровых сессиях. Амбушюры съемные, их легко можно будет почистить.

На левой чашке динамиков закреплен регулируемый по вертикале несъемный микрофон, который показывает отличные результаты в работе. Вы легко сможете общаться со своими друзьями в различных играх и не останетесь не услышанными. Собеседник слышал нас отчетливо и без всяких помех, а все благодаря тому, что разработчики добавили в наушники пассивную систему шумоподавления.

Здесь же закреплен несъемный кабель для подключения к ПК. Кабель в прочной оплетке, что существенно увеличивает срок его службы и позволяет не запутываться. Для подключения используется отдельный штекер для микрофона и отдельный для наушников. Длины кабеля в 2.2 метра более чем достаточно для комфортного пользования.

Порадовало то, что разработчики добавили сюда еще и небольшой блок управления для регулировки громкости.

Благодаря комфортной посадке наушников вы будете чувствовать себя уверенно даже при длительных игровых сессиях. Устройство не давит на голову и получило отличную шумоизоляцию, что позволяет не отвлекаться от своей любимой игры на посторонние звуки.

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчикам следует отдать должное за достойную настройку частот. Средние и высокие частоты, как нам кажется, настроены идеально и они не режут уши даже на максимальной громкости. Понравилось то, что диапазон громкости находится на золотой середине и даже на максимальной громкости вы сможете комфортно чувствовать себя. Низкие частоты четкие и в то же время мягкие, они идеально дополняют общее качество звуков своим присутствием. Другими словами, качество звука в данных наушниках является главным достоинством.

Итоги

Подведем итоги по SVEN AP-G857MV. Перед нами недорогие игровые стереонаушники с микрофоном, которые по своим показателям не чуть не уступают дорогостоящим решениям, и это факт. Устройство получило под свое управление отличное качество звучания, что позволяет не упустить не единый звук в вашей любимой игре. Кроме того, благодаря удобной посадке наушников вам будет комфортно даже в самых длительных игровых сессиях, когда ваше внимание должно быть направлено именно на игру, а не на устранение дискомфорта. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественная сборка и материалы, отлично настроенный звук, регулируемый микрофон и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.