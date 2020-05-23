Обзор SVEN AP-G999MV. Игровая компьютерная гарнитура с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами компьютерная гарнитура с достойным звучанием и приятной ценой, модель AP-G999MV.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

SVEN AP-G999MV поставляется в стилизованной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплект поставки включает в себя сами наушники, переходник minijack 3.5 мм, съемный микрофон и документацию.

Внешний вид

Стильный и современный дизайн устройства сумеет привлечь внимание большинство покупателей. К качеству сборки и материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На металлических чашках динамиков нанесен логотип.

Понравилось то, что конструкция регулировки высоты наушников также металлическая.

Оголовье отлично гнется и прикрыто мягкой вставкой из кожзаменителя. Сверху нанесена надпись SVEN. Наушники не давят на голову даже при длительной игровой сессии.

50 мм динамики прикрыты амбушюрами из кожзаменителя. В них проделаны небольшие отверстия, позволяющие не запотевать ушам. Кроме того, амбушюры создают отличную шумоизоляцию, что дает возможность не отвлекаться от своей любимой игры.

На левой чашке динамика можно увидеть разъем для съемного, регулируемого по всем направлениям микрофона. Чуть ниже вынесен несъемный кабель для подключения к ПК, который в прочной тканевой оплетке, и он достаточной длинны для комфортного пользования.

Комплект поставки также включает в себя специальный переходник minijack 3.5 мм. Понравилось то, что SVEN AP-G999MV можно использовать даже в одной паре не только с ПК но и, к примеру, с вашим смартфоном.

Разработчики отдельно вынесли на кабель блок управления с барабаном регулировки громкости и вкл/откл микрофона.

Звук

Теперь о самом главном – качестве звука. Звуковая составляющая SVEN AP-G999MV неплохо настроена и отлично показывает себя в различных играх, однако недостаточно для тех, кто любит слушать музыку. Не хватка низких частот не позволяет услышать четких и насыщенных басов. Средние и высокие частоты хорошо выстроены, что дает возможность расслышать даже малейшие звуки в своей любимой игре. Однако хотелось бы увидеть больше диапазона громкости, которого не хватает. Если говорить в целом, качество звука вполне приемлемо для использования данного устройства в компьютерных играх. Если вы не меломан, то SVEN AP-G999MV вполне можно использовать и в одном тандеме с Mp3-плеером или смартфоном для прослушивания музыки. Микрофон отлично подойдет для общения со своими друзьями через различные мессенджеры и голосовые чаты. Голос передается четким и без всяких помех.

Итоги

Подводя итоги по SVEN AP-G999MV, следует отметить, что перед нами неплохое решение для тех геймеров, которые ищут для себя игровые наушники с хорошим соотношением цены и качества. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, неплохая звуковая составляющая, съемный микрофон, наличие блока управления на проводе и конечно же доступная цена. Из минусов может не понравиться нехватка низких частот и уровень диапазона громкости.

Характеристики

  • Тип наушников: полноразмерные
  • Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц
  • Импеданс: 16 Ом
  • Чувствительность: 98 дБ
  • Вес: 300 г
  • Микрофон с шумоподавлением
  • Крепление микрофона: подвижное
  • Частотный диапазон микрофона: 30 - 16000 Гц
  • Диаметр мембраны: 50 мм
  • Количество излучателей: 1
  • Подключение кабеля: одностороннее
  • Разъём: 2 x mini jack 3.5 mm
  • Длина кабеля: 2.2 м
Комментарии и отзывы SVEN AP-G999MV
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