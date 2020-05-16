Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными девайсами. Встречайте, перед вами игровая гарнитура для компьютера, модель AP-U840MV. Давайте детальней изучим данное решение.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. Комплектация включает в себя сами наушники и документацию.

Внешний вид

Дизайн наушников сумеет привлечь внимание большинство покупателей. Разработчики постарались сделать так, чтобы устройство отлично гармонировало с игровой зоной любого геймера. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Металлическое оголовье отлично гнется. Под ней размещен фиксатор для головы из кожзаменителя, который автоматически регулирует высоту наушников.

50 мм динамики прикрыты мягкими амбушюрами из кожзаменителя.

Помимо всего этого на чашках выведена эффектная красная LED-подсветка. Изменить режим работы подсветки возможности нет.

На левой чашке встроен нерегулируемый по направлениям микрофон.

На тыльной стороне чашки можно увидеть регулятор громкости, позволяющий, при необходимости уменьшить, либо увеличить общую громкость.

Понравилось то, что кабель в прочной тканевой оплетке и его длины в 2.2 метра более чем достаточно для комфортной работы. Не понравится может лишь необходимость подключения сразу трех разъемов: USB и 2 х mini jack 3.5 мм. Кажется, куда лучше бы было использовать один USB и для работы подсветки, и для звука.

Звук

Микрофон показывает неплохую работу и позволяет общаться со своими друзьями не только в игре, но и в различных мессенджерах. Для записи голоса он вряд ли подойдет так как присутствует небольшое шипение. Другими словами, в данном микрофоне не хватает шумоподавления. Для того, чтобы получить максимальный эффект необходимо помещение с шумоизоляцией.

Качество звука здесь шикарное. Разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей. Средние и высокие частоты хорошо сбалансированы и позволяют услышать даже малейшие детали из вашей любимой игры, что существенно увеличивает преимущество перед противником. Низкие частоты отлично дополняют общий звук и выдают приятные и насыщенные басы. Другими словами, звуковая составляющая понравится всем.

Итоги

Характеристики

Тип наушников: полноразмерные

Игровая гарнитура

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 115 дБ

Вес: 307 г

Частотный диапазон микрофона: 30 - 16000 Гц

Диаметр мембраны: 50 мм

Подключение кабеля: одностороннее

Разъём: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 2.2 м

Гарнитура с LED подсветкой

Диапазона громкости достаточно. Даже на максимальном уровне пользователи не будут чувствовать никакого дискомфорта. Отличная шумоизоляция позволяет не отвлекаться на посторонние шумы во время игровых сессий.Подводя итоги по игровой гарнитуре SVEN AP-U840MV, следует отметить, что перед нами отличное решение не только для геймеров, но и для обычных пользователей, которые ищут для себя наушники с качественным звуком. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, наличие LED-подсветки, отлично защищенный кабель, наличие регулятора громкости, достойный звук и приемлемая цена.