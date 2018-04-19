Обзор SVEN AP-U990MV. Гарнитура для настоящего геймера

Видео обзор

Современные игры стали более требовательны к начинке вашего компьютера или ноутбука. Другими словами, геймерам, которые хотят действительно насладиться процессом очередной новинки придется хорошенько раскошелиться. Но одна потребность пользователей, как нам кажется останется без изменений - качественный звук. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровые наушники с объемным звуком 7.1. Встречайте, перед вами SVEN AP-U990MV. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Гарнитура SVEN AP-U990MV

Внешняя звуковая карта

Переходник со спаренного на аудио канал

Диск с ПО

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной упаковке, с открывающейся передней крышкой, на которой можно найти всю необходимую информацию о наушниках. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип наушников: полноразмерные

Частота воспроизведения: 20 - 20000 Гц

Импеданс: 32 Ом

Чувствительность: 105 дБ

Вес: 401 г

Подвижное крепление микрофона

Чувствительность микрофона: -38 дБ

Частотный диапазон микрофона: 30 - 16000 Гц

Тип акустического оформления: закрытое

Диаметр мембраны: 50 мм

Разъём: USB / 2 x mini jack 3.5 mm

Длина кабеля: 2.2 м

Звук Surround

Регулятор громкости

Регулятор громкости на проводе

Совместимость с мобильными устройствами

Внешний вид

Корпус девайса выполнен из качественного пластика с матовым покрытием. Порадовало то, что корпус практически не боится следов от пальцев.

50 мм динамики защищены мягкими амбушюрами из кожзаменителя.

На левой чашке динамика закреплен регулируемый по всем направлениям несъемный микрофон.

Чашки динамиков получили под свое управление интересный рисунок без всякой подсветки.

Закрытый тип наушников с пассивной системой шумоподавления позволяют не отвлекаться во время игры на посторонние шумы. Порадовало то, что при этом звуки, к примеру рядом сидящего напарника легко можно услышать.

Внутренняя часть оголовья прикрыта мягкой вставкой, позволяющая не уставать даже при длительных игровых сессиях.

Дужка оголовья отлично гнется и регулируется по высоте. Другими словами, устройство отлично подойдет для любых геймеров.

Кабель для питания в тканевой оплетке и его длины более чем достаточно для того, чтобы протянуть устройство в любое удобное для вас место. Кроме того, здесь же обосновался встроенный блок управления на которой находится барабан регулировки громкости и переключатель вкл/выкл микрофона.

Дизайн SVEN AP-U990MV придется по душе даже самым капризным пользователям. Спортивный и игровой характер устройства говорит само за себя о предназначении гарнитуры.

Внешняя звуковая карта подключается при помощи короткого несъемного USB-кабеля. Здесь так же обосновался барабан управления громкостью и сразу три аудио разъема, что позволяет подключить к карте одновременно две гарнитуры, либо одну гарнитуру и колонки. Очень удобно.

Настройка

Для корректной работы гарнитуры необходимо скачать и установить с официального сайта компании SVEN программное обеспечение SVEN 7.1 GAMING HEADSET.

Здесь вы можете полностью настроить все необходимые функции и частоты под себя, включить объемный звук 7.1, изменить настройки эквалайзера и многое другое.

Интуитивно понятное меню дает возможность разобраться во всех тонкостях даже самым неопытным пользователям.

Качество звука

Другими словами, если вы хотите получить действительно качественный звук, то лучше потратить свое драгоценное время для настройки девайса.Наушники выдают отличный, хорошо настроенный звук. Качество звучание существенно изменилось после установки ПО. Наушники были протестированы в популярной компьютерной игре Escape From Tarkov, где важную роль играет качество звука. Именно здесь мы сумели насладиться объемным звуком 7.1, который не оставил нашим врагам не малейшего шанса.

Отлично настроенные частоты позволяют услышать малейшие звуки, которые вряд ли вы сможете услышать в обычных колонках или наушниках.

Не следует забывать о том, что данная гарнитура создана именно для игр, однако вы с удовольствием сможете слушать и свои любимые музыкальные композиции. Средние и высокие частоты настроены отлично и не режут уши. Низкие частоты также показывают отличные результаты в работе, басы четкие и насыщенные. Диапазона громкости более чем достаточно для комфортного пользования.

Итоги

Микрофон показывает отличные результаты в работе. Голос не пропадает и звучит без всяких помех. Это позволяет легко общаться со своими друзьями при помощи голосовых чатов. Звук на видео обзор был записан при помощи микрофона гарнитуры SVEN AP-U990MV.Подведем итоги по игровым наушникам SVEN AP-U990MV. Устройство показало отличные результаты в работе и не оставила нашим врагам в различных компьютерных играх не малейшего шанса. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, внешняя звуковая карта с объемным звуков 7.1, наличие ПО для настройки звука, агрессивный дизайн, регулируемый микрофон и приятная стоимость. Существенных минусов, которые бы плохо повлияли на игровой процесс, нам выявить не удалось. Устройство полностью оправдывает свою стоимость. Кажется SVEN AP-U990MV сумеет привлечь внимание многих геймеров. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.