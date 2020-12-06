Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогие стереонаушники с микрофоном от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель E-150M. Давайте детальней изучим данное устройство.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора стереонаушники можно было приобрести приблизительно за 300 рублей. Поставляется в привычной для компании SVEN упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает лишь само устройство.

Внешний вид

В нашем распоряжении стереонаушники в черном цвете. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Стильный дизайн, как нам кажется, сумеет привлечь внимание покупателей. Понравилось то, что не появляется ощущение дешевизны.

10 мм динамики прикрыты силиконовыми затычками, которые отлично справляются со своей задачей и хорошо фиксируются в ушной раковине.

Для подключения к источнику звука используется разъем миниджек 3.5 мм. Выполнен разъем в форме буквы Г. Возможно было бы куда лучше использовать прямой разъем, чтобы снизить риски быстрой поломки места соединения провода.

Длина кабеля составляет 1.2 метра, чего более чем достаточно для комфортного пользования. Кабель дополнительно прорезинен, что обеспечивает не только долговечность, но и предотвращает спутывание.

В центральной части есть блок управления с функциональной кнопкой ответа и завершения звонков, либо для воспроизведения и паузы музыкальных композиций. Здесь же находится встроенный микрофон, что позволяет не доставать свой смартфон из кармана и отвечать на звонки при помощи одного нажатия кнопки.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Диапазон воспроизводимых частот равен 20 – 20000 Гц. Чувствительно составляет 116 Дб. Качество звука, на наше удивление, очень даже неплохо показывает себя в работе. Средние и высокие частоты отлично слышны в различных музыкальных композициях. Не хватает лишь низких частот. Учитывая стоимость данного устройства, необходимо отметить, что разработчикам следует отдать должное за настройку звуковой составляющей.

Микрофон также неплох в работе. Собеседники слышали нас отчетливо и для этого не обязательно подносить его близко. Однако в шумных местах все же говорить чуть ближе в микрофон придется.

Итоги

Подводя итоги по SVEN E-150M, следует отметить, что перед нами идеальные стереонаушники с микрофоном в своей ценовой категории. Девайс позволяет не только общаться со своими друзьями при помощи телефонных звонков, но и слушать музыку в неплохом качестве. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, хороший звук, наличие микрофона и конечно же привлекательная цена. Не понравится может лишь форма разъема 3.5 мм и отсутствие крепления провода.
Комментарии и отзывы SVEN E-150M
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