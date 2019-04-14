Обзор SVEN E-230B. Беспроводные наушники для активных пользователей

2019-04-14, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN E-230B; [548]
Беспроводные гарнитуры, за последние годы, существенно продвинулись вперед. Теперь они стали не только функциональнее, но и доступнее для обычного пользователя. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводные внутриканальные стереонаушники с микрофоном от компании SVEN, получившие под свое управление привлекательный дизайн, отличный функционал и приятную цену. Встречайте, перед вами модель SVEN E-230B. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данным девайсом.

Видео обзор

Комплектация

Устройство поставляется в стилизованной упаковке, из картона на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплектацию включено следующее:
  • Беспроводные наушники SVEN E-230B
  • Кабель USB для зарядки
  • Комплект дополнительных сменных амбушюр
  • Руководство пользователя и гарантийный талон

Особенности

  • Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
  • Вид: вставные (затычки)
  • Тип: динамические
  • Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц
  • Чувствительность: 103 дБ
  • Импеданс: 32 Ом
  • Вес: 23 г
  • Диаметр мембраны: 10 мм
  • Тип крепления: затылочная дужка
  • Защита от воды
  • Поддержка Bluetooth 4.2
  • Поддержка профилей: A2DP, AVRCP, Hands free, Headset
  • Радиус действия: 10 м
  • Время работы: 5 ч

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства, как нам кажется, привлечет внимание многих покупателей. В нашем распоряжении наушники в черно-синей расцветке. Также есть возможность приобрести и в другой, черно-зеленой цветовой гамме. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло.

Затылочная дужка выполнена из приятного мягкого пластика и отлично гнется.

Пользователям понравится возможность регулировать длину кабеля наушников при помощи специальных фиксаторов. Вы легко сможете настроить устройство под себя и не переживать за торчащие провода.

По краям дужки закреплены два блока к которым подключены сами наушники. Для удобства на них есть обозначения: правая/левая. Длины кабеля, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы.

10 мм мембраны отлично показывают себя в работе и плотно садятся в уши. Благодаря сменным амбушюрам пользователь быстро может подобрать для себя необходимый размер. Здесь же расположился микрофон, который показал себя с лучшей стороны. Собеседник, во время звонка, слышал нас отчетливо и без всяких сбоев, даже в шумных местах.

На левом блоке разместились все функциональные кнопки: увеличение/уменьшение громкости и вкл/выкл. Здесь же можно увидеть светодиодный индикатор состояния работы, который при включении устройства начинает моргать синим и красным цветом. При успешном сопряжении с ПК, ноутбуком, смартфоном и др. устройствами, индикатор мигает синим.

На одной из боковой граней находится защищенный разъем microUSB для зарядки. Полной зарядки аккумулятора хватает приблизительно на 5-7 часов работы. Другими словами, данное устройство отлично подойдет для повседневного использования на работе, в спортзале и других местах.

Для удобства транспортировки наушников, на тыльной стороне мембран, были установлены магниты, которые скрепляют их друг с другом.

Для того, чтобы ответить, либо завершить телефонный звонок вам необязательно доставать свой смартфон из кармана. Достаточно один раз коротко нажать на кнопку Вкл/Выкл. Кроме того, при помощи этой же кнопки, вы можете сделать звонок на последний набранный номер в вашем телефоне. Для этого достаточно два раза коротко нажать на эту кнопку.

Кнопки увеличение/уменьшение громкости также можно использовать для переключения музыкальных композиций. Для этого необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку управления.

Если говорить в целом, устройство показывает отличные результаты в работе. Наушники удобно носить, и они не мешают даже при занятии спортом. Вы легко можете использовать данное решение во время пробежек или спортзале. Кроме того, стильный дизайн, как нам кажется, не оставит вас без внимания прохожих.

Качество звука

Теперь о самом главном – качестве звука. Разработчикам следует отдать должное. SVEN E-230B позволяет своему владельцу не только отвечать на телефонные звонки и разговаривать по телефону, но и слушать музыку. Средние и высокие частоты отлично показывают себя в работе. Устройство выдает четкий и насыщенный звук даже на максимальном уровне громкости. Диапазона громкости более чем достаточно. Низкие частоты не завышены и выстроены на золотой середине. Другими словами, во время упорных тренировок в спортзале, либо утренней пробежке вы сможете наслаждаться своими любимыми музыкальными композициями.

Беспроводное подключение Bluetooth работает на расстоянии до 10 метров, однако следует учитывать тот факт, что между подключенным устройством и SVEN E-230B не должно быть препятствий. Если же таковые имеются, то устройство работает стабильно и без всяких сбоев приблизительно на расстоянии 5-6 метров.

Итоги

Подведем итоги по SVEN E-230B. Если вы ищете для себя качественные, и в то же время недорогие беспроводные внутриканальные стереонаушники с микрофоном, то данный вариант, как нам кажется, является идеальным решением. Устройство отлично показывает себя в работе и полностью оправдывает свою стоимость. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, привлекательный дизайн, отличная звуковая составляющая, до 6 часов работы без подзарядки и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства нам выявить не удалось.

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