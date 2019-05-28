Обзор Satisfactory. Строим заводы

Геймплей

Пришло время посмотреть на проект Satisfactory и оценить данную игру. В сети есть масса статей, обзоров и видео, так что вы можете даже не играя получить определенное впечатление, но я решил пойти другим путем и специально ничего не смотрел и не читал, чтобы мое мнение было максимально объективным. И я могу сказать, что игра мне очень понравилась — у нее есть все, чтобы вы ее полюбили.

Если вы ожидали от Satisfactory чего-то невероятного в плане геймплея, то смею вас разочаровать — проект основан на достаточно стандартных механиках, которые вы уже много раз видели в других играх. Например, вам нужно искать руду и топливо для производства чего-либо. Руда добывается вполне стандартным образом при помощи специального инструмента, вместо топлива мы используем древесину. То есть, как и в любой другой игре этого жанра вы берете кирку в руки, копите руду, потом плавите её в печи при помощи дерева и получаете нужные вам элементы для постройки чего-либо. Дальше вы строите здание, после чего вновь собираете ресурсы для дальнейшего производства. Если откинуть разного рода мелочи, то игра вовсе не покажется вам новаторской или удивительной — десятки аналогов уже давно показали точно те же возможности и механики. Но, здесь вся фишка именно в деталях, которые и делают игру более крутой, чем остальные.

Менеджмент

К примеру, для поиска руды вам не обязательно бегать по карте сломя голову и заглядывать за каждый угол в поисках горы камней. Нет, достаточно нажать на специальный датчик и тот при помощи импульса в радиусе покажет вам залежи полезных ископаемых, которые вы можете добывать. Это делает геймплей более интересным и необычным, хотя базовые механики остаются стандартными до безобразия. Вы добываете ресурсы, чтобы построить нечто большее, дабы получать еще больше ресурсов и строить следующие здания. Это замкнутый круг, но благодаря уловкам разработчиков и классным идеям, Satisfactory даже в столь банальных вещах способна приносить удовольствие. Это, как мне кажется, главная фишка проекта — здесь стандартные вещи сделали лучше, чем у конкурентов, и они приносят гораздо больше наслаждения. Да и не одной добычей эта игра хороша, если уж на то пошло.

Итог

Satisfactory создавали для тех, кто обожает производственные массивы с массой цепочек, заводов и лент. Здесь для этого есть все необходимое — вы можете построить целый город и потом соединять его сложными путями, чтобы доставлять ресурсы, полученные товары и так далее. Вам нужно лишь разобраться в базовых механиках проекта, после чего можно будет смело брать и строить. Конечно, далеко не с первого раза у вас получится сделать нечто грандиозное, о все дело в опыте — уже с третьей попытки я понял, что некоторые вещи делать лучше вот так, а не иначе, плюс научился правильно ставить постройки и прокладывать пути, чтобы одно другому не мешало. Это кажется скучным, но на самом деле Satisfactory именно на этом и основана — она дает вам возможность стать настоящим менеджером, которые самостоятельно управляет целым мегаполисом заводов и производств.

Не могу сказать, что проект прямо идеален. Нет, у него есть масса мелких недоработок, которые бросаются в глаза далеко не сразу и начинают напоминать о себе лишь через двадцать часов активного геймплея. С другой стороны, Satisfactory не является ААА-проектом с бюджетом в десятки миллионов долларов. Это, если можно так сказать, инди-игра с шикарным набором функций и возможностей, которая принесет вам тьму положительных эмоций и счастья. Если вы осилите это все, естественно.