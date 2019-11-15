Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...

Игровой процесс

Обычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или нет. Сегодня традицию придется нарушить — проект просто отличный, в него явно стоит поиграть, а лучше еще и друзей подтянуть, чтобы они тоже могли с удовольствием насладиться данным проектом. Итак, давайте смотреть.

Виртуальный мир

Недостатки

Итог

Геймплей игры довольно прост и понятен для всех, кто играл в этот жанр. Для тех, кто впервые знакомится с подобными проектами, я все детально расскажу. У нас есть локация — дом и его окрестности. Также у нас есть две команды — в одной шесть детей, во второй — один сосед. Задача детей заключается в спасении своего товарища, который закрыт в подвале дома, но для этого нужно сначала найти ключи, чтобы открыть замки на двери в подвал. Ключи разбросаны по всему дому в разных ящиках, коробках и прочих тайниках, а вам нужно рыскать по дому в их поисках. Даже если остался всего один замок, дверь не откроется. У соседа же задача ловить таких паршивцем и выбрасывать их, мешая персонажам добраться до заветных ключей. Это крайне увлекательно и есть некий баланс, позволяющий весело играть как за детей, так и за соседа. Всего на раунд дают пятнадцать минут, так что игра длится недолго.Мне очень понравился виртуальный мир Secret Neighbor, так как разработчики реально потратили уйму сил и времени на то, чтобы показать нам крутой продукт. Здесь буквально в каждой локации есть тьма деталей, комнат, дверей, ящиков, книг, всяких полочек и ящичков, которые дополняют атмосферу. Также отличная работа проведена над освещением — фонари, лампы, затемненные локации и все в таком духе тоже отлично работает на геймплей. У вас даже фонарик есть, который не только помогает в поисках, но и является условным средством защиты от соседа. Проработка локаций на таком высоком уровне не может не радовать, особенно если вы большой фанат подобной графики и хотите получать удовольствие от сеттинга мультфильма. Да, графика подойдет далеко не всем, ведь она скорее детская, но зато атмосфера благодаря ей создается неимоверно привлекательная, особенно под Новый год.Серьезным недостатком проекта является отсутствие функции поиска игры вместе с друзьями в одном лобби. То есть, игра вроде как идеально подходит для запуска в компании товарищей — бегать одной командой и искать ключи очень весело. Вот только вместе запустить поиск в лобби нельзя, нужно лишь нажимать одновременно на поиск и надеяться, что проект найдет вам одну игру. Это довольно неудобно и разработчикам явно стоит с этим что-то сделать, так как сражаться в компании друзей крайне увлекательно. Также хотелось бы сказать про сетевой код — иногда игра находит шестерых участников команды, но кто-то один игру не принимает и все пятеро вынуждены сидеть и ждать, либо начинать поиск заново. Было бы неплохо кикать из лобби того, кто в течение минуты не нажимает на кнопку готовности, например. К сожалению, это портит ощущения от игры по сети.Разработчики порадовали довольно крутым продуктом — игра вроде простая, понятная и легкая в понимании, но приносит просто тьму эмоций. Особенно это выгодно в том случае, если вы играете в компании друзей, а сосед — опытный игрок. Тогда бегать, придумывать что-то и всяческий обманывать коварного врага очень весело и увлекательно, плюс раунды всего по пятнадцать минут позволяют вам быстро сыграть, получить долю удовольствия и пойти заниматься своими делами. Очень приятно, что такие игры есть, еще бы определенные детали поправить и можно назвать игру идеальной.