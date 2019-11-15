Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись

2019-11-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Secret Neighbor; [93]
Обычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или нет. Сегодня традицию придется нарушить — проект просто отличный, в него явно стоит поиграть, а лучше еще и друзей подтянуть, чтобы они тоже могли с удовольствием насладиться данным проектом. Итак, давайте смотреть.

Игровой процесс

Геймплей игры довольно прост и понятен для всех, кто играл в этот жанр. Для тех, кто впервые знакомится с подобными проектами, я все детально расскажу. У нас есть локация — дом и его окрестности. Также у нас есть две команды — в одной шесть детей, во второй — один сосед. Задача детей заключается в спасении своего товарища, который закрыт в подвале дома, но для этого нужно сначала найти ключи, чтобы открыть замки на двери в подвал. Ключи разбросаны по всему дому в разных ящиках, коробках и прочих тайниках, а вам нужно рыскать по дому в их поисках. Даже если остался всего один замок, дверь не откроется. У соседа же задача ловить таких паршивцем и выбрасывать их, мешая персонажам добраться до заветных ключей. Это крайне увлекательно и есть некий баланс, позволяющий весело играть как за детей, так и за соседа. Всего на раунд дают пятнадцать минут, так что игра длится недолго.

Виртуальный мир

Мне очень понравился виртуальный мир Secret Neighbor, так как разработчики реально потратили уйму сил и времени на то, чтобы показать нам крутой продукт. Здесь буквально в каждой локации есть тьма деталей, комнат, дверей, ящиков, книг, всяких полочек и ящичков, которые дополняют атмосферу. Также отличная работа проведена над освещением — фонари, лампы, затемненные локации и все в таком духе тоже отлично работает на геймплей. У вас даже фонарик есть, который не только помогает в поисках, но и является условным средством защиты от соседа. Проработка локаций на таком высоком уровне не может не радовать, особенно если вы большой фанат подобной графики и хотите получать удовольствие от сеттинга мультфильма. Да, графика подойдет далеко не всем, ведь она скорее детская, но зато атмосфера благодаря ей создается неимоверно привлекательная, особенно под Новый год.

Недостатки

Серьезным недостатком проекта является отсутствие функции поиска игры вместе с друзьями в одном лобби. То есть, игра вроде как идеально подходит для запуска в компании товарищей — бегать одной командой и искать ключи очень весело. Вот только вместе запустить поиск в лобби нельзя, нужно лишь нажимать одновременно на поиск и надеяться, что проект найдет вам одну игру. Это довольно неудобно и разработчикам явно стоит с этим что-то сделать, так как сражаться в компании друзей крайне увлекательно. Также хотелось бы сказать про сетевой код — иногда игра находит шестерых участников команды, но кто-то один игру не принимает и все пятеро вынуждены сидеть и ждать, либо начинать поиск заново. Было бы неплохо кикать из лобби того, кто в течение минуты не нажимает на кнопку готовности, например. К сожалению, это портит ощущения от игры по сети.

Итог

Разработчики порадовали довольно крутым продуктом — игра вроде простая, понятная и легкая в понимании, но приносит просто тьму эмоций. Особенно это выгодно в том случае, если вы играете в компании друзей, а сосед — опытный игрок. Тогда бегать, придумывать что-то и всяческий обманывать коварного врага очень весело и увлекательно, плюс раунды всего по пятнадцать минут позволяют вам быстро сыграть, получить долю удовольствия и пойти заниматься своими делами. Очень приятно, что такие игры есть, еще бы определенные детали поправить и можно назвать игру идеальной.

Комментарии и отзывы Secret Neighbor
Tokina выпустила объектив atx-i 100mm F2...
Tokina выпустила объектив atx-i 100mm F2Компания Tokina полнокадровый макро-объектив Tokina atx-i 100mm F2.8 FF Macro, который предназначен для з...
Обзор PRO-EXPERT V9. Вертикальный пылесо...
Обзор PRO-EXPERT V9. Вертикальный пылесоС необходимостью уборки, так или иначе, сталкивается каждый из нас. Неудивительно, что бытовые пылесосы п...
Redmi Note 8 Pro получил глобальную стаб...
Redmi Note 8 Pro получил глобальную стабПолторы недели назад мы писали о том, что компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 11 дл...
Xiaomi готовит новый смартфон Redmi Note...
Xiaomi готовит новый смартфон Redmi NoteВ базе данных китайского регулятора 3C, заметили устройство с номерами моделей M1912G7BE и M1912G7BC. ...
Vivo S5 с OLED дисплеем...
Vivo S5 с OLED дисплеемКомпания Vivo анонсировала новый смартфон Vivo S5. ...
OnePlus 7T Pro получил обновление Oxygen...
OnePlus 7T Pro получил обновление OxygenОчередное обновление выпустили разработчики OnePlus для флагмана OnePlus 7T Pro. ...
Кооперативная выживалка Grounded...
Кооперативная выживалка GroundedGrounded это проект авторов Pillars of Eternity и The Outer Worlds. ...
Смартфон Redmi Note 4 получил стабильную...
Смартфон Redmi Note 4 получил стабильнуюКомпания Xiaomi выпустила стабильную глобальную версию прошивки MIUI 11 для представленного еще в 2016 го...


Обзор Roadgid CityGo 2 WiFi. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Roadgid CityGo 2 WiFi. Двухканальный видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5Обзор Amazfit GTS. Достойная альтернатива Apple Watch Series 5
Обзор Biostar B450MH. Материнская плата для RyzenОбзор Biostar B450MH. Материнская плата для Ryzen
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Razer Seiren Emote. Гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с LED-экраномОбзор Razer Seiren Emote. Гиперкардиоидный конденсаторный микрофон с LED-экраном
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor