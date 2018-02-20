Обзор Secret of Mana. Ремейк, который стоит внимания

2018-02-20, Автор - Влад Волошин; Продукт - Secret of Mana; [149]
Стоит сказать, что ремастеред Secret of Mana будет интересен в первую очередь тем пользователям, которые уже когда-то имели игровую приставку SNES и играли в оригинальную часть. Согласитесь, современным геймерам, привыкшим к реалистичной графике, стрельбе и мультиплееру, проект с видом сверху, да ещё и без полной локализации, зайдёт с большим трудом. Однако, проект обсуждают во всех СМИ, игроки задают вопросы о сюжете и информационный бум вокруг этого продукта даже больше, чем вокруг ААА-новинок.

Я не могу похвастаться тем, что играл в оригинальную часть Secret of Mana. Она выходила в 1993 году, мне тогда было два года и меня в том возрасте другие вещи интересовали. Однако, я сел играть и сразу проникся этой атмосферой, а когда ещё и изучишь те особенности игрового процесса, которые были введены в этой части саги, то вообще влюбляешься в продукт.

Немного истории

В далёком 1991 году выходит игра Final Fantasy Adventure, как ответвление от оригинальной Final Fantasy. Здесь разработчики нам дают не пошаговые сражения, а драки в реальном времени. Перемены понравились игрокам и те полюбили новый вариант сражений с врагами. После этого, выходит Secret of Mana, в 1993 гоу для приставки Super Nintendo Entertainment System (SNES).

Сначала игроки не заметили особой разницы между классическими играми того времени и этой новинкой - та же яркая графика, тот же стиль повествования, те же персонажи. Вот только теперь вместо одного героя у нас сразу три и между ними можно переключаться. Прямо во время боя вы ставите на паузу, меняете оружие или переключаетесь на другого персонажа, а два остальных управляются ИИ. Такой вариант управления настолько понравился пользователям, что его начали копировать все разработчики того времени, даже на Западе. В 2018 году продукт решили переиздать. Стоит отметить, что сюжетная линия не изменилась, зато поменяли графику, немного подтянули оптимизацию и если вы ярый фанат проекта, либо играли в детстве и хотите возродить былые чувства, то обязательно стоит попробовать ремастеред.

Сюжетная линия

Когда читаешь описание сюжетной линии, то прямо удивляешься - насколько в те времена разработчики душевно подходили к написанию истории. Сейчас в каждом ААА-продукте прослеживаются клише, однотипные персонажи и глупые диалоги, тогда как по сюжету этой игры можно фильм снять, или сериал на пару сезонов. В вымышленном мире проходит война между людьми и богами. Естественно, у людей шансов на победу мало, но легендарный герой, используя меч Маны, смог уничтожить гигантский воздушный боевой корабль «Крепость» и усмирил богов. С того времени случилось многое, но человечество обрело мир и процветание. Однако, ребята из одной деревни решили нарушить запрет и отправились под водопад, где наш главный герой находит старинный ржавый меч. С его помощью он отбивается от монстров, атакующих деревню, но местные жители посчитали это плохим знаком и изгнали его прочь. Парень отправляется в путешествие, встречает старого рыцаря и тот узнает меч Маны. Дабы вернуть ему былую силу, рыцарь отправляет парня в путешествие - ему нужно посетить восемь святилищ, а помогать ему будут двое верных спутников. Я бы прочитал книжку, написанную по этому сюжету, честное слово.

Управление

Скажу сразу - нужно будет привыкать. Это немного не та игра, к которой вы привыкли и разработчики хотя и делали современную версию, но делали они это на основе оригинального продукта 1993 года выпуска. Здесь нет такой гибкости и многогранности в боевой системе, все действия делаются буквально одним нажатием на кнопку геймпада, плюс крестовина для передвижения. Ничего нового и если вы уже играли в игры этого жанра, особенно в ремейки, то понимаете как здесь всё работает. Спустя минут десять игровых сражений я уже привык и играл с большим удовольствием. Игра так же доступна на ПК, где вы можете играть на мышке и клавиатуре. Однако, я бы посоветовал все же найти геймпад (самые доступные варианты обойдутся рублей в 300) и играть на нем, тогда ощущения совершенно другие. Такое впечатление, что сидишь перед телевизором и играешь в любимую игру, как в детстве.

Графика

Собственно, что можно говорить о графике, если разработчик изначально вкладывал душу и средства в озвучку, музыку и сюжетную линию, а уже потом на картинку. Если вы ценитель реалистичной графики и вам нужно получать от игры идеальное качество, то здесь вам делать нечего. Secret of Mana вообще не про графику, это история, которую хочется изучать и проходить. На консоли играть вполне приятно, разрешение на современном уроне и сразу как-то погружаешься в эту атмосферу старых классических игр, которые проходил с друзьями на каникулах. Конечно, персонажи здесь стали объемные, мир тоже, но, в целом, картинка и ощущения от графики остались прежними, за что разработчикам скажем больше спасибо.

Итог: 9/10

Уже сейчас игру можно купить в Steam для PC и в PS Store для PlayStation 4. Игра заслуживает вашего внимания, особенно если вы цените интересный сюжет, повествование и увлекательные сражения. Конечно, для молодых игроков этот продукт покажется странным, но и современным геймерам здесь есть чем заняться. Сложные уровни, возможность комбинировать персонажей и играть по сети в кооперативе. Только представьте себе - садитесь вечером, созваниваетесь с друзьями и отправляетесь втроем на виртуальные путешествия. Это очень круто, ощущения непередаваемые, я прямо вспомнил те ощущения, что были в детстве. Сняли мы один балл только за то, что это, все же, ремастеред и пользователи с трудом будут готовы отдать столь приличную сумму за игру.

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