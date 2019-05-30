Обзор Seeds of Resilience. Симулятор выживания

2019-05-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Seeds of Resilience; [105]
Я некоторое время поиграл в Seeds of Resilience и пришел к заключению, что эта игра не стоит ваших денег. Она выглядит не очень стильно, игровые механики скучны и однообразны, плюс нужно постоянно прокручивать время, чтобы выполнить очередное действие. Давайте же детальнее изучим эту игру, чтобы понять, стоит ли она времени и денег пользователей, которые любят игры про выживание в открытом мире.

Обучение

Мне в игре Seeds of Resilience очень понравился процесс обучения, так как он реализован достаточно понятно, просто и без лишней информации. Если вы не понимаете, как играть в эту игру, а скорее всего так и будет, то просто открываете обучение и постепенно постигаете все основы данного проекта. Стоит отметить, что разделение обучения на пункты очень понравилось — вам сначала показывают азы, потом чуть больше информации, потом еще и еще больше механик. Под конец уроков вы уже будете знать об игре достаточно информации, чтобы спокойно играть в режиме выживания и наслаждаться этим процессом. Жаль, что не во всех современных игровых проектах есть такая же продуманная система обучения. За этот элемент игрового процесса разработчикам стоит поставить хорошую оценку — для новичков здесь все сделано просто шикарно, а большего нам и не нужно.

Игровой процесс

В плане геймплея все достаточно просто и понятно — разработчики решили не удивлять нас чем-то нереально сложным и просто добавили элемент прокрутки времени. То есть, вы заходите на локацию, собираете предметы и тратите на это энергию. Когда у вашего персонажа энергия будет на нуле, нужно нажать на часы и пройти стадию сна, чтобы у персонажа вновь появилась энергия и дальше уже делать какие-то дела. Это немного тормозит игровой процесс, скажу честно, но появляются новые возможности и некий элемент тактики — приходится наперед думать о слабых и сильных сторонах героев, чтобы правильно распределить их энергию. Вероятно, вам этот процесс тоже понравится, так как обычно в играх про выживание мы просто рубим деревья и складываем ресурсы в ящик, после чего отправляемся вновь на добычу. Здесь нужно думать головой, планировать, анализировать и так далее. Это тоже крутой элемент.

Графика

Я стараюсь не оценивать графическую составляющую игр, так как это достаточно субъективно и то, что нравится мне, может не нравится читателям. С другой стороны, иногда картинка настолько грустная, что не сказать об этом просто не получится. У данной игры графическая составляющая очень посредственная и это мгновенно бросается в глаза — мелкие детали не проработаны, мир плоский и скучный, нет вообще никаких анимаций. То есть, деревья статичные, кусты и волны тоже — можно смотреть на экран и вы не поймете скриншот это или реальный геймплей. Интерфейс вовсе проработан в стиле, который мы видели очень много лет назад в стратегиях начального уровня. Так что если вы предпочитаете красивую картинку и любите наслаждаться графикой, то данная игра вам совершенно не понравится — разработчики явно делали упор не на этом.

Итог

Я не могу сказать, что игра меня заинтересовала. Она достаточно неплохо проработана и здесь есть интересные идеи, но некрасивая картинка и совершенно отсталый от современного уровня геймплей не дают получать удовольствия от процесса прохождения. Выживать неинтересно, плюс персонажи вроде имеют уникальные характеристики, но на игровой процесс это не очень уж и влияет. Конечно, если вы уже наигрались в аналоги и вам хочется чего-то действительно нового, то можно попробовать, но насладиться игрой будет проблематично.

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