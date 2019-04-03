Обзор Sekiro: Shadows Die Twice. Очень сложная игра

Геймплей

Есть определенная категория пользователей, которые обожают сложные игры и хотят получать удовольствие не от быстрого прохождения уровней, а от вызова, который игра бросает игроку. Конечно, таких геймеров не так уж много, но армия получилась приличная и для них новый проект легендарной студии очень даже подходит. Сегодня мы разберем, почему эта игра шикарна и почему ее точно не стоит пропускать фанатам сложных сражений.

Стоит уточнить, что далеко не всех проходных противников обязательно убивать, в этом нет никакой необходимости. Некоторые уровни вы можете просто пробегать, не получая урона от врагов, чтобы добраться до босса с максимальным запасом жизней. Однако, если вы новичок и ранее в подобные игры не играли, то я посоветовал бы вам драться со всем противниками в начале игры, ведь это позволит немного потренироваться и привыкнуть к парированию. Вся боевая система Sekiro: Shadows Die Twice построена именно на парировании атак — вам нужно вовремя блокировать удары и наносить урон врагу, пока его шкала концентрации не заполнится до красного цвета. Тогда можно будет нанести смертельный удар. Конечно, все это просто лишь на словах, тогда как наделе вы будете очень часто умирать даже от обычных врагов, ведь они наносят крайне много урона. С другой стороны, а что вы хотели?

Сеттинг

Битвы с боссами — отдельная история. У каждого есть своя хитроумная тактика и нужно привыкать к анимации, к ударам и специальным навыкам, чтобы понять, как убить врага. Здесь есть маленькая хитрость — можете посмотреть в интернете, какие тактики используют другие игроки или просто почитайте гайды для каждого босса. В этом нет ничего противозаконного, зато вы поймете, что нужно делать. Дальше все уже зависит от вашей реализации и скорости реакции. К примеру, я долго не мог понять, как побить босса на лошади, а оказалось, что нужно просто ждать, пока он поскользнется и тогда наносить удары, после чего вновь парировать атаки и ждать. После двадцатой смерти только пришло понимание стратегии, но намного эффективнее было бы узнать это из гайда или из роликов. Так что не стесняйтесь — это упростит вам прохождение нереально сложной игры. В целом, боёвка очень интересная и увлекательная.

Итог

Японская студия получила возможность создать игру с японским сеттингом. Неудивительно, что у них все получилось просто шикарно — атмосферу сложно передать словами. Графика крайне привлекательная, очень красиво все реализовано, музыка подходящая и даже враги одеты так, как воины тех времен. Это позволяет полностью погрузиться в игровой процесс и получать от него массу положительных эмоций. Далеко не каждая ААА-игра может похвастаться настолько проработанным аутентичным виртуальным миром. У Sekiro: Shadows Die Twice это получилось шикарно, а если вы еще и фанат этой темы и любите японские мотивы, то вообще оторваться не получится. В этом плане у разработчиков тоже все получилось.

Сначала мне показалось, что игра очень сложная и что пройти ее будет нереально. На деле оказалось, что все не так плохо — примерно на 7-10 часу вы уже выучите повадки всех проходных противников, научитесь вовремя парировать удары, научитесь проходить локации без лишнего урона и найдете все семена, повышающие количество «хилок». Конечно, эта игра будет вас изнурять и буквально каждая драка с боссом требует максимальной концентрации и внимания к любой мелочи. С другой стороны, если вы такое любите и хардкорные игры, которые безумно сложно проходить, приносят вам удовольствие, то самое время взять и загрузить эту красоту.