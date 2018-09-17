Обзор Shadow of the Tomb Raider. Достойная концовка

2018-09-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Shadow of the Tomb Raider; [261]
Я являюсь большим фанатом Лары Крофт и перезапуск игровой вселенной в 2013 году стал для меня настоящим подарком. Теперь геймеры могут посмотреть на историю становления расхитительницы гробниц под другим углом, познакомиться с ней, а новичкам, которые никогда о данной героине не слышали, дают возможность узнать все сразу, без предысторий. Первую часть франшизы я прошел с неимоверным удовольствием, вторая показалась немного противоречивой. Однако, теперь пришло время посмотреть на последнюю часть трилогии под названием Shadow of the Tomb Raider, в которой эта вся эпопея с Тринити должна закончиться. Нам обещают ответить на все вопросы и показать преображение Лары Крофт в полноценную воительницу, которая не боится никого и ничего. Вот давайте и посмотрим, насколько хорошо это получилось у нового сценариста и новой студии. Да, в этот раз издатель решил кардинально изменить команду, которая работала над проектом.

Сюжетная линия

В основе трилогии лежит сюжет о девушке, которая по воле судьбы превращается из хрупкой исследовательницы в настоящую убийцу. В первой части истории мы с грустью натягивали тетиву и отправляли свои первые стрелы во врагов, теперь же наша дама вооружилась автоматом и готова карать всех и вся. Главной темой третьей части истории про мисс Крофт является борьба против группировки Тринити, которая хочет завладеть двумя артефактами и изменить мир. Наша воительница не хочет этому способствовать и крадет один из артефактов. Правда, потом нас ловят и забирают кинжал. Теперь у Тринити не хватает только шкатулки и мир превратится в нечто иное. А мы попытаемся это предотвратить, разгадывая головоломки и сметая врагов на своем пути. Может фанатам немного не так виделась концовка трилогии, но именно такой ее решили реализовать разработчики. И, скажу я вам, это невероятно интересно.

Геймплей

Многие надеялись на наличие каких-то невероятных нововведений в этом виртуальном мире, но на деле оказалось, что разработчики просто добавили немного головоломок. Мы стреляем из лука по врагам, прыгаем с обрывов и карабкаемся по отвесным стенам, собираем растения для изготовления зелий и обмазываемся грязью, чтобы враги нас не замечали. Играть довольно классно и комфортно, ведь все это мы уже видели, играли и знаем, как это работает. Правда, моментами хочется чего-то нового. Но, вероятно, в данном сеттинге придумать что-то нестандартное не удалось.

Графика

Изначально все понимали, что авторы проекта выведут игру на новый уровень графики. На момент релиза все именно так и получилось — графика в некоторых сценах и локациях выглядит просто потрясающе, в других — хорошо. Например, в воде все выглядит очень реалистично, в кат-сценах персонажи нам очень понравились, особенно анимации эмоций. В некоторых локациях детализация отменная и можно наслаждаться красотами виртуального мира с большим удовольствием. В проходных локациях графика немного проигрывает, но остается на достойном уровне. Особенно если играть на мощном ПК.

Итог

Для фанатов франшизы про Лару Крофт третья часть является обязательной к прохождению. Вам дают громадный виртуальный мир с массой секретов и интересных локаций, уже привычные механики и красивую графику. В плане сюжета тоже все достойно, наша героиня получает массу новой информации, вспоминает детство и перерождается прямо на наших глазах. Видимо, авторы постарались преподнести самое лучшее из своего арсенала и у них это вполне получилось. Будем надеяться, что на данной трилогии история не закончится и нам расскажут еще много всего интересного.


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