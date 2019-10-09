Обзор SilverStone Permafrost PF240-ARGB AIO

Компания Silverstone представила систему жидкостного охлаждения с замкнутым контуром Permafrost PF240-ARGB AIO.

Водоблок состоит из медной основы с пластиковым корпусом. Конструкция двухкамерная, это позволит эффективнее отводить тепло от процессора. Новый насос использует трехфазный двигатель и шестиполосную конструкцию для более плавной и тихой работы.

Радиатор изготовлен из алюминия, а трубки из резины, длина которых 400 мм.

Два 120 мм ARGB вентилятора с максимальной скорость 2200 об/мин, способны прогнать 94 CFM воздушного потока.

Модель совместима с Intel Socket LGA775/115X/1366/2011/2066, и AMD Socket AM2/AM3/AM4/FM1/FM2.