Обзор SpellForce 3: Fallen God. Давайте спасать троллей

Прежде всего стоит отметить, что хотя Fallen God и выступает дополнением для игры SpellForce 3, но это самостоятельный и полноценный контент. То есть, это не маленькое DLC, которое можно пройти за несколько часов, а вполне себе крупная игра, занимающая на компьютере 25 гигабайт. Для преданных поклонников франшизы это и так понятно, но есть и те игроки, которые о проекте впервые услышали, но очень хотят узнать все детали. Именно для них я сейчас расскажу о проекте, который наделал много шума в интернете и продолжает собирать овации от поклонников жанра.

Сюжет

Стоит сказать, что разработчики не зря столько раз уточняли, что у данного дополнения будет свой уникальный сюжет с интересными событиями, персонажами и особенностями повествования. Мне история действительно очень понравилась, особенно полюбилась простота. Здесь почти нет пафосных героев, говорящих монологами о своём величии. Нет, вместо этого в центре внимания находится небольшое племя троллей, которые кочуют с места на место в надежде найти что-то, что даст им возможность выжить. При этом браконьеры периодически истребляют отважных воинов ради дорогих клыков, да и различные болезни тоже не дают спокойно жить. Казалось, что всё уже обречено — можно готовиться умирать. Но тут на горизонте появился эльф, который предложил Акрогу, вождю, возможность спастись из затруднительной ситуации. Для этого всего лишь нужно воскресить божество. Согласитесь — неплохо прописанная сюжетная линия, да? А ведь это лишь часть того, что увидит геймер.

Геймплей

В плане игровых механик разработчики тоже решили подойти весьма интересно, хотя, конечно, для поклонников франшизы это не новость. Дело в том, что в данной игре геймер видит комбинацию пошаговой стратегии с ролевой игрой. Например, героев своих можно прокачивать и выбирать различные ветки особых умений, что предоставляет уникальную вариативность — вы сами создаёте героя, сами принимаете решения, которые напрямую влияют на происходящее в игре. Благодаря этому можно, например, проходить сюжетную линию несколько раз, ведь можно иначе проходить бои, прокачивать персонажей или просто действовать не так, как в первый раз. В целом на прохождение сюжетной линии уходит 12-15 часов, если вслушиваться в диалоги, но можно пробежать игру и часов за восемь. Правда, не совсем понимаю зачем это делать.

Озвучка

Важно сказать, что в игре есть русский язык, но, к сожалению, только в формате субтитров и перевода интерфейсов. Благодаря этому отечественным игрокам даже без знания английского языка можно будет легко понять, что происходит, что нужно вашему племени для развития и дальнейших действий. Конечно, нам всегда хочется полную локализацию, но стоит понимать, что это не ААА-релиз за 70 долларов, так что и требовать от разработчиков настолько титанической работы не стоит. Субтитров мне лично вполне хватило для того, чтобы насладиться сюжетной линией, разобраться в заданиях и прочих тонкостях.

Итог

Конечно, если вы хотите полностью погрузиться в этот виртуальный мир, понять больше тонкостей развития сюжета и прочих мелочей, то лучше бы пройти сначала SpellForce 3 или SpellForce 3: Soul Harvest, а потом уже браться за Fallen God. С другой стороны, сюжетная линия построена таким образом, что вы понимаете всё, что вам нужно, даже если играть только в это дополнение. В этом плане, конечно, полноценная сюжетка играет геймеру на руку. И, естественно, проект можно только похвалить — фанатам он точно понравится, а новичкам, пожалуй, могу посоветовать просто взять и попробовать.
Комментарии и отзывы SpellForce 3: Fallen God
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