Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая RPG

Геймплей

Если вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интересного сюжета, то SpellForce 3: Soul Harvest вам понравится точно. Это уникальный на рынке видеоигр продукт, от которого тяжело оторваться, особенно если вы играли в оригинальную часть. Нас ждет 20 часов сюжетной линии и масса интересного контента — разве можно от этого просто так взять и отказаться?

Ролевая система

Авторы SpellForce 3: Soul Harvest пошли по достаточно сложному пути и сделали игру, которая сочетает в себе элементы ролевого проекта и стратегии в реальном времени. Это весьма сложно реализовать, особенно если делать игру на высоком уровне, и разработчики крупных компаний просто идут по более легкому направлению, предоставляя аудитории более казуальные решения. Авторы же сегодняшнего продукта решили не отказываться от классических механик и показали нам очень даже привлекательную картинку — стратегия в реальном времени работает просто отлично, увлекая геймера буквально с первых секунд игры. Кроме того, вы можете весьма активно развиваться в этом направлении, пробуя новые тактики и возможности. Вопрос только в том, как правильно реализовать свой потенциал и как использовать слабые и сильные стороны своей команды. Благо, ролевая система очень продвинутая и позволяет этим заниматься.

Графика

Разработчики этого проекта являются настоящими мастерами RPG и свою работу они делают на отлично. В игре вы можете создать уникальных персонажей, которые не будут похожи друг на друга, и наделить их уникальными навыками, которых в игре просто море. То есть, у вас не просто будет набор героев, но и возможность делать их уникальными, неповторимыми боевыми единицами. Это очень круто и здесь все проработано просто на отлично. Кроме того, проект порадовал пятью совершенно уникальными фракциями, которые отличаются друг от друга параметрами и возможностями. Например, вы можете играть за орков, людей, эльфов, гномов и темных эльфов. Довольно интересно будет собрать команду из столь интересных персонажей и посмотреть на то, как они будут взаимодействовать между собой. Ролевая составляющая просто отличная и вам она точно понравится.

Итог

Обычно я стараюсь не говорить ничего про графику, так как это не самый важный элемент в некоторых жанрах игр. И в ролевых проектах, без сомнения, графика играет далеко не главную роль. Вся суть RPG в возможности прочувствовать атмосферу через диалоги, задания и истории, тогда как картинка просто позволяет визуализировать все происходящее. Однако, если игра интересна в плане сюжета, плюс ее подкрепили привлекательной графикой, то вполне можно порадоваться. В случае с данной игрой все достаточно интересно — картинка может и не идеальная, но детали проработаны отлично, все мелочи на локациях мгновенно бросаются в глаза. Это помогает окунуться в удивительную атмосферу продукта и получить от него массу положительных эмоций. Если вы тоже любите подобные мелочи, то стоит вглядываться в картинку почаще — можно найти много интересного.

Мне очень понравилась игра SpellForce 3: Soul Harvest, которая, фактически, является полноценными независимым дополнением. Но, я все же считаю, что это игра не для всех и каждого — проект требует от вас понимания и изучения массы информации, сюжета и диалогов. Далеко не каждый сможет это все понять и осилить, особенно если раньше ролевые игры для вас казались чем-то слишком уж тяжелым. Это рай для фанатов, но для новичков, скорее всего, игра покажется сложной и местами скучной.