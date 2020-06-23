Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

Настало время погрузиться в океан к нашим любимым героям, которые вновь решили отправиться в незабываемое приключение. Будет весело и очень задорно, ведь с такими персонажами иначе никак.

Графика

Собственно, если говорить о графике, то SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated явно стала намного красивее оригинала. Сами разработчики неоднократно говорили о том, что вкладывают массу усилий в то, чтобы проект выглядел более привлекательным и современным, так что визуальную составляющую игры переработали полностью. Более того, возможно, графическую составляющую игры рисовали вовсе с нуля, лишь отдалённо вдохновляясь локациями и стилем оригинального проекта. Благодаря этому проходить уровни очень приятно и весело, плюс нет ощущения, что играешь в старую игру. Для фанатов проекта, которые кода-то очень давно уже прыгали по платформам и знакомились с любимыми персонажами мультфильма это отличная возможность получить просто море удовольствия от происходящего на дисплее. Да и сами персонажи стали более реалистичными, насколько это позволяет сеттинг проекта.

Геймплей

В геймплейном плане игра является классическим платформером, который обладает целым рядом интересных преимуществ и бонусов. Это не просто прыжки по платформам, а довольно многогранный геймплей, у которого есть масса интересных механик. Например, мне очень понравился уровень, на котором Патрику нужно было прыгать по висящим в воздухе платформам. Хотя, конечно, выражение «в воздухе» не подходит, так как мы в океане находимся. Так вот, прыгая по платформам можно заметить, что сами эти платформы двигаются, пружиня нашего героя. Это очень крутая механика, которая моментально привлекает внимание. И это лишь часть того, что разработчики нам подготовили — интересных механик действительно очень много, все они делают геймплей более разнообразным и необычным. Вопрос только в том, насколько хорошо вы справитесь с управлением и насколько хорошо у вас развита реакция.

Сложность

Стоит отметить, что игра действительно порадовала своей сложностью игрового процесса — разработчикам удалось поймать ту золотую середину, когда нужно стараться для победы, но не слишком сильно. То есть, вы не будете в порывах ярости бросать мышку или клавиатуру в стену, не будете нервничать после очередного поражения, так как игра обладает довольно аркадной сложностью. Вы прыгаете по платформам и уклоняетесь от атак противника, скользите по узким площадкам и путешествуете по виртуальному миру, получая от этого тонну положительных эмоций. Никаких особых трудностей при этом нет, но и зажав донну кнопку пройти игру тоже не выйдет, что довольно приятно и важно. Все же когда ждешь данную игру настолько долго, то хочется, чтобы удовольствия хватило на достаточно приличный отрезок времени. В этом плане авторов проекта тоже стоит похвалить, они сделали просто шикарную сложность, которая даёт насладиться прохождением на сто процентов.

Итог

Спанч Боб Квадратные Штаны — персонаж из детства, которого мы все помним, любим и очень скучаем. Когда-то давно, скорее всего, вы тоже смотрели мультфильм про этого отважного повара, переживали о рецепте крабсбургеров, смеялись над приколами Патрика и недоумевали, почему Сквидвард настолько консервативный. Теперь у всех игроков будет возможность вновь посмотреть на любимых героев, насладиться их путешествиями и отважными поступками. Ощущения очень крутые и я всем советую не проходить мимо — далеко не каждая игра способна подарить настолько яркий вкус детства.

Комментарии и отзывы SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
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