Обзор Star Citizen. Лучшая игра про космос

Управление кораблем

Много лет назад разработчики игры Star Citizen начали собирать деньги на свой проект, пообещан нам путешествия в открытом космосе без экранов загрузки, без проблем с оптимизацией и интересными заданиями. Довольно быстро оказалось, что игра далека от релиза и сегодня я расскажу, что в ней есть на текущий момент. Если коротко — почти ничего.

Задания

Стоит понимать, что Star Citizen — симулятор космических полетов и именно он занимает большую часть геймплея. Космический корабль нужно сначала заказать на базе, после чего найти его на взлетной полосе, а потом разобраться с управлением. И вот тут начинаются трудности, ведь разработчики решили не сильно морочить себе голову с интерфейсом и множество функций или механик далеко не совсем очевидны. К примеру, перед посадкой вам нужно высунуть подножки для корабля, а во время полета можно поднять мощность двигателя колесом мышки. Все это довольно неочевидно и сложно, приходится постоянно заходить в настройки и смотреть раскладку клавиатуры, после чего вновь заходить в игру и пробовать. Не могу сказать, что это очень понятно и удобно, хотелось бы чуть более удобное управление и больше указателей на дисплее, которые действительно помогают, а не просто светятся и все.

Оптимизация

Обычно задания в игре представляют собой довольно простенькие «слетай-возьми-принеси», но в этом и заключается суть проекта. Вы берете корабль, который вам больше всего нравится, после чего отправляетесь в путешествие по галактике. Для перемещения между планетами можно использовать гиперпрыжок и достигать цели, после чего нужно еще спуститься на планету и посадить свой корабль. Последний пункт обычно отнимает тьму времени и сил, ведь неудачное приземление можно стоить вам корабля. После приземления отправляется за товаром или ящиком, забираем его и садимся обратно в корабль, после чего вновь летим в нужную точку и отдаем ящик, получая за это награду. Собственно, вот и весь геймплей — вам нужно просто летать от планеты к планете, собирать предметы, отправлять их покупателю и зарабатывать виртуальную валюту, которая потом в чем-то нам поможет.

Итог

Стоит сказать пару слов про оптимизацию проекта, ведь это все же открытый мир в громадных размерах. На самом деле разработчики наврали с бесшовным перемещением по бескрайнему космосу. Во время прыжка заметно, что игра подгружает локацию с планетами, куда вы отправились, и это занимает какое-то время, пока вы вроде как летите сквозь пространство на громадной скорости. Тоже самое с приземлением на планету — игра умышленно тормозит ваш подлет к планете, чтобы сама планета успела прогрузиться. То есть, никакого бесшовного мира на самом деле нет, просто разработчики специально делают «швы» незаметными и делают вид, будто геймер летает по громадному миру без экранов загрузки. Если хотите ярко заметить переходы от локации к локации, то просто установите игру на HDD — тогда экраны загрузки будут занимать просто тьму времени, тогда как на SSD это почти незаметно.

Я долго верил в то, что Star Citizen будет будущим игровой индустрии, что разработчики покажут нечто невероятное и крутое. Однако теперь я могу с уверенностью сказать, что это большой обман. В игре есть лишь несколько кораблей размером с пару обычных автомобилей, есть небольшие локации размером с уровень в Call of Duty и задания максимально простого формата. За те 250 миллионов долларов, которые собрали разработчики, это слишком уж мало, тем более, что еще и лагает все довольно прилично даже в начальной локации.