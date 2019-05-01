Обзор Steamcraft. Строим машины смерти

2019-05-01, Автор - Влад Волошин; Продукт - Steamcraft; [64]
Игровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возможности для фантазии или создания чего-то своего. Вы можете зайти в абсолютно любую соревновательную игру и посмотреть на то, как там реализованы механики, насколько там красивая графика и так далее, но буквально через пару месяцев активной игры вы начнете понимать, что разработчик загоняет вас в рамки и требует играть только определенным набором техники, например. В Steamcraft этого нет, ведь разработчики изначально создавали свою игру так, чтобы вы могли фантазировать и реализовывать свой потенциал архитектора или инженера буквально на лету. Сегодня мы посмотрим на то, что умеет Steamcraft, почему она так интересна аудитории и почему в ней легко потеряться на пять часов и даже не заметить этого. Поверьте — таких проектов крайне мало и они точно достоят вашего времени и внимания.

Геймплей

Игровой процесс Steamcraft полностью построен вокруг сражений с другими игроками. Здесь есть несколько режимов, которые очень схожи между собой, но все же дают разные условия сражения. К примеру, есть режим уничтожения, где победа достается в том случае, если ваша команда первой наберет 25 убийств. Есть же вариант с захватом базы, где все работает немного иначе. Но, в целом задача у вас одна — вам нужно нападать на врагов, расстреливать их своей машиной смерти и двигаться дальше. Благо, в этом плане разработчики показали просто массу интересных решений, чтобы игрок получал удовольствие в процессе сражения и не просто катался по карте, но и прицельно вел огонь. Вы будете просто вынуждены привыкнуть к механикам и физике стрельбы, ведь иначе победить противника просто не получится при всем желании — он будет сильнее вас только из-за точности.

Стреляй в цель

Дело в том, что хотя у техники в данной игре одна общая полоса здоровья, но отдельные части разрушаются вне зависимости от этой полосы. К примеру, у вас выставлена пушка на верхней части крыши и ее сбивают буквально с трех точных попаданий. Все дело в том, что ваше средство передвижения собрано из фигур, которые при попадании разлетаются. Это значит, что не нужно в упор давить врага — просто прицельтесь и стреляйте по колесам или по орудию, чтобы не дать врагу возможность убежать или стрелять по вам в ответ. Это тоже приносит свой элемент тактических действий в бой, ведь вам нужно двигаться, стрелять и еще думать о том, куда стреляешь.

Крафт

В игре нужно собирать свои транспортные средства, что и предоставляет нам просто безграничный простор для фантазии. К примеру, вам нужно укрепить какой-то борт или глубже спрятать пушку, чтобы ее не сбивали в первую очередь. Вы заходите в цех и просто перекладываете фигуры, чтобы получить более подходящий корпус. Можно менять материалы и покупать более дорогие блоки, которые лучше защищены от попаданий. Кроме того, никто не мешает вам зайти в интернет и посмотреть уже готовые чертежи сборки крутых транспортных средств, чтобы потом просто повторить их очертания и структуру.

Итог

Мне лично Steamcraft очень понравилась по целому ряду параметров — игра максимально активная, в бою никто не стоит на месте и не думает даже о том, чтобы спрятаться в кустах. Бои находит очень быстро, разработчики постарались предоставить больше интересных режимов и воевать в них действительно весело. Осталось только построить автомобиль своей мечты, навесить пушек и отправиться в бой тестировать это устройство смерти. Я уверен, что эта игра вам точно понравится по массе параметров, особенно если у вас есть фантазия.

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