Обзор Stranded Deep. Реалистичное выживание

Впервые игра Stranded Deep отправилась в ранний доступ Steam в 2015 году — с тех пор прошло пять лет, так что проект, конечно, сильно преобразился, хотя до сих пор игра из раннего доступа так и не вышла. Виной тому весьма амбициозные цели и небольшая команда разработчиков — даже под управлением издателя работа продвигается медленно. И если бы вы купили игру в 2015 году, то я бы вам лишь посочувствовал, но сейчас это вполне достойный проект для активного времяпрепровождения. Я бы даже сказал, что это Raft на максималках — та же задача, похожие механики, но гораздо более привлекательная графика и больший упор на реализм и хардкор. Итак, давайте знакомиться ближе.

Капля сюжета

Разработчики решили, что нужно как-то объяснить, почему наш герой плывет на лодке посреди океана, так что сценаристы написали короткий сюжет-вступление. Главный герой летит на самолёте, наслаждается жизнью, но всё идёт немного не так — самолёт разбивается, а вы — единственный выживший из всего экипажа и пассажиров. По традиции жанра никто о вашем существовании и местоположении не знает, так что самое время брать ситуацию под контроль, выдвигаясь в путь за припасами. Дальше развитие сюжета тоже будет, но, конечно, это игра про геймплей и выживание, а не про драматургию и прочие похожие истории.

Геймплей

В игровом процессе заметны схожие моменты с Raft, которая мне лично очень понравилась, но и отличий масса. Начнём с того, что в Raft вы живёте на плоту, а все острова являются лишь источником ресурсов, но никак не местом жительства — там даже строить ничего нельзя. В Stranded Deep всё с точностью до наоборот — плавучий дом является лишь средством передвижения, тогда как строить свой условный дом или временной пристанище вы будете на островах. Вот только ресурсы на островах тоже ограниченные, а значит, сидеть на одном месте постоянно вам никто не даст — нужно будет постоянно менять место жительства. Из-за этого ощущение комфорта и удовлетворения никогда не придёт.

Графика

Ещё мне понравилось то, что разработчики отказались от простенькой картинки в угоду реализму — здесь очень круто нарисована вода, острова и деревья, а акулы в воде вызывают неподдельный страх и ужас. Графическая составляющая проработана весьма достойно, хотя, конечно, не стоит ожидать от проекта невероятной красоты — это всё же игра от независимой студии. Графика помимо удовлетворения приносит ещё и эффект погружения, так как пользователь буквально верит в происходящее на экране. Так что в этом плане проект на голову выше потенциальных конкурентов, которые столько лет пытаются угнаться за Stranded Deep.

Нет ничего идеального

Естественно, у игры есть и море недостатков, которые частично исправляются патчами. Например, разработчики потратили на разработку пять лет, но игра так и не вышла в полноценный релиз — её даже на консолях уже выпустили, а в Steam до сих пор стоит плашка «Игра в раннем доступе». Кроме того, сюжетные дополнения и обновления в последнее время стали выходить гораздо реже — в начале разработчики явно были активнее. Вероятно, через год или два проект доберется до полноценного релиза и обновлений не будет вовсе, но пока что ситуация выглядит не очень внушительной.

Итог

Для фанатов выживать игра подойдёт идеально — механик очень много, здесь есть, что выучить и запомнить, есть множество интересных решений и особенностей, да и сам жанр никогда не устареет. Другое дело, что вы покупаете пятилетнюю бета-версию, а не полноценный релиз, но это вполне нормально, если вы фанат жанра выживания.
Комментарии и отзывы Stranded Deep
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