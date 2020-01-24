Обзор StretchBot. Крутой платформер

2020-01-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - StretchBot; [84]
В последнее время все чаще и чаще мы приходим к мысли, что игры от независимых студий способны удивлять нас намного больше, чем крупные релизы. Все дело в том, что разработчики из небольших студий не боятся экспериментировать — им ведь нечего терять. И эти эксперименты иногда приводят к очень интересному результату.

Геймплей

Стоит понимать, что на рынке видеоигр платформеры сейчас не пользуются популярностью, так как пользователи предпочитают игры с мультиплеером, где можно показать свое преимущество над противниками и насладиться этим. Однако авторы StretchBot решили, что нужно делать именно платформер, да еще и в довольно необычном сеттинге. Наш робот умеет использовать свои руки в качестве неких крюков и цепляться ими за потолки и различные объекты для передвижения по виртуальному миру. Это выглядит достаточно необычно и интересно, особенно когда понимаешь, как игра работает и как нужно правильно себя вести с этими руками. Уровней здесь достаточно много, все они увлекательны и приносят море положительных эмоций в процессе перемещения, так что вы действительно получите от этого радость. Собственно, геймплей платформера стар как мир, его просто невозможно испортить.

Уровни

Всегда во всех играх этого жанра решают исключительно уровни — если они интересные, то даже при двух механиках бега и прыжка можно увлечь геймера на сотни часов игрового процесса. В StretchBot с уровнями нет проблем, что радует нас очень даже сильно — разработчики дают возможность бегать, прыгать через преграды, наслаждаться различными локациями, уникальными врагами и их умениями. То есть, игра не стоит на месте, она постоянно радует новыми уникальными геймплейными моментами и это действительно круто. Мне очень понравилось с прыжка наносить удар кувалдой врагу по голове — тот разу падает на пол, а мы можем продолжать движение. Конечно, это все же «плоский» проект с ровными локациями без бэктрекинга и прочих приятных мелочей, но будем честными — игра далеко не ААА, чтобы ожидать от нее чего-то подобного. Для своего уровня у нее и так предостаточно преимуществ.

Особенности

Стоит отметить, что в игре даже есть сюжетная линия, хотя она, конечно, очень далека от идеала — разработчики просто придумали вселенское зло в виде злого ученого, который строит свои коварны планы. Мы же в качестве робота планируем ему помешать, а диалоги и перепалки между двумя персонажами являются всем сюжетом. Да, красивых кат-сцен здесь нет, но есть интересные диалоги между персонажами, в ходе которых вы сможете чуточку лучше узнать о здешнем виртуальном мире. Не могу сказать, что сюжет интересный, но он есть и это плюс. Также стоит отметить большое количество уровней, которые пройти за один вечер явно не получится. Лично мне не очень нравятся игры, в которых можно пройти все уровни за пару часов — здесь такого нет. И, естественно, большой плюс стоит поставить графике, которая прорисована до мельчайших деталей и приносит эстетическое удовольствие.

Итог

Разработчик принес игрой StretchBot эмоции, а это большая редкость в последнее время. Обычно игры могут заставить вас гриндить ресурсы или заниматься одними тем же в течение длительного времени, так как разработчик таким образом растягивает игровой процесс. В этой игре такого нет — разработчики порадовали нас классным геймплеем, увлекательными уровнями и прочими приятными бонусами. Все это можно запустить на любом компьютере, ведь системные требования у игры минимальные — даже на очень слабом компьютере все работать будет идеально.

Комментарии и отзывы StretchBot
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