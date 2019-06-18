Обзор Strike of Horror. Хоррор с кооперативом

Графика

Довольно часто нам на глаза попадаются игры, которые вроде задуманы неплохо, интересно выглядят и красиво нарисованы, но в них нет души и плохая реализация. С Strike of Horror именно так и получилось — вроде неплохой кооператив, можно пугать друг-друга и играть с друзьями, но, поверьте, ваши друзья возненавидят вас за предложение зайти в эту игру еще хоть раз. И сейчас я расскажу, почему так происходит с хоррором, который вроде даже и неплохо выглядит.

Проблемы игры

Мне очень понравилась картинка в данной игре, ведь она позволяет действительно погрузиться виртуальный мир и прочувствовать атмосферу страха. Стоит отметить, что это большая редкость, так как обычно разработчики вызывают страх и ужас исключительно кричащими элементами вроде персонажей или монстров, а здесь у вас мурашки по коже бегут буквально на момент запуска сюжетной линии. Это довольно большой плюс для тех геймеров, которые хотят поиграть во что-то страшное, но при этом больше предпочитают атмосферу и красите локации, проработанные до мельчайших деталей. В этом плане Strike of Horror мне понравилась — она очень качественно сделана и позволяет вам наслаждаться пребыванием в игре даже в тех ситуациях, когда на экране ничего не происходит. Особенно рекомендуется играть в проект на максимальных настройках графики, чтобы получить более привлекательный свет и тени — в этой игре это важно.

К сожалению, проблем у проекта очень много, даже слишком. Во-первых, это инди-игра, у которой не серьёзной рекламной кампании и разработчики просто запустили игру в Steam, не прикладывая усилий к популяризации проекта. В итоге мы видим минимальное количество игроков, которые просто играют в сюжетный режим и даже не думают отправляться в мультиплеер. Я заходил в эту игру буквально раз двадцать за все время и ни разу мне не удалось присоединиться к мультиплееру. Да, если у вас есть достаточное количество друзей и вы заставите их купить эту игру, чтобы потом играть вместе, то да, можно попробовать мультиплеер. Во всех остальных ситуациях отправиться играть с другими игроками вы не сможете — их просто нет. Во-вторых, у игры ужасная оптимизация, которая не дает насладиться игровым процессом — вы постоянно сражаетесь с лагами и фризами, а не с ужастиками.

Итог

Например, даже в сюжетной линии на высоких настройках графики у меня частота кадров проседала до 45, хотя игрушка очень простая, локации маленькие и никаких невероятных эффектов здесь нет. Вы можете зайти в какую-то ААА-игру с красивой графикой и открытым миром и получите там 60 FPS, а в этой небольшой инди-игре мне приходится постоянно смотреть на падение частоты кадров. Это грустно, ведь большую часть времени вы наблюдаете черные коридоры и изредка можете подсветить фонариком что-то интересное. Так что если вы хотите запустить игру на слабом компьютере, то я сразу рекомендую включить минимальные настройки графики. Да, картинка будет очень плохой, но хотя бы играть можно будет. С другой стороны, я не вижу причин, чтобы так себя мучать. В-третьих, геймплей проекта надоедает буквально через час. Вот вам и все недостатки новинки.

Игру Strike of Horror создавала небольшая команда разработчиков, которая делает игру для очень узкой аудитории фанатов. Хоррор может пользоваться спросом, но только если это известная франшиза с большим бюджетом, во всех остальных ситуациях разработчиков ждет провал. Собственно, в Strike of Horror так и получилось — идея может и неплохая, но вы точно не захотите тратить много времени на это и уж тем более не сможете насладиться процессом.