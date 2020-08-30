Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут перелом!

Самое время стать лучшим хирургом в этом виртуальном мире. Или худшим. Как уж получится.

Кооператив

Я давно считаю, что любая игра становится в три раза лучше (как минимум), если в ней есть кооператив. Даже самые скучные проекты приносят море положительных эмоций, радости и веселья, когда можно с друзьями творить непонятно что, получая от этого моральное удовлетворение. И Surgeon Simulator 2, конечно, является ярким примером того, что совершенно не обязательно весёлыми могут быть игры про что-то радостное. Мы с друзьями от души посмеялись даже над тем, что у человека какие-то проблемы с сердцем, ведь в определённый момент просто не могли это самое сердце найти. в реальной жизни это катастрофа, но в игре, слава Богу, подобные казусы приводят лишь к улыбки на лице. Ну правда, как можно не любить игру, в которой друг всячески мешает спасти виртуальному человеку жизнь, воруя его органы или ломая кости молотком?

Геймплей

Изначально, видимо, разработчики хотели сделать эдакий симулятор хирурга, когда игрок получает условного потерпевшего и должен спасти его от мучительной смерти. Проблема в том, что на полпути разработчики поняли — быть хирургом захочет далеко не каждый, ведь это морально тяжело, опасно и так далее. Так что авторы проект решили немного добавить радости и веселья в этот процесс, благодаря чему цель спасти человека отошла на второй план — теперь главное получить наслаждение от процесса. Вы не знаете, что делать с потерпевшим, и не особо хотите разбираться? Берите пилу и начинайте пилить — вдруг именно это необходимо для спасения. Нет? Зато повеселились. В плане игровых механик, управления или общего ощущения от геймплея к игре нет никаких претензий, ведь разработчики явно знают, что им делать, и как привлекать внимание аудитории. Это и правда одна из самых забавных игр, что я видел за последнее время.

Сложности, пробы и ошибки

Нужно понимать, что если вы вдоволь насмеетесь и решите всё же провести успешную операцию, то нужно будет приноровиться к управлению. Это, пожалуй, основная сложность игры, ведь геймеру нужно именно привыкнуть к тому, как здесь все устроено, а уже потом можно будет сражаться с трудностями в организме виртуального человека. К примеру, я частенько ронял предметы в брюхо потерпевшему, так как забывал, что нужно держать предмет всё время зажатыми пальцами, не нужно ничего отпускать раньше времени. Более того, после часа-двух игры вы приходите к пониманию того, что некоторые элементы вы уже делаете на автомате. Это очень важно, ведь после того, как управление уже не заставляет потеть и думать над каждым шагом, можно приступать к непосредственно тренировкам. Здесь всё просто — чем больше операций вы проведёте, тем проще будет победить.

К примеру, мне очень нравятся операции на сердце — сначала не понимаешь, как к нему банально добраться, ищешь подходящие инструменты, потом пробуешь всё подряд, и только с десятой попытки понимаешь, что нужно сначала от ребер избавиться (желательно все же не молотком), потом уже решать проблему с легкими, а после этого менять сердце на новое. И подобных ситуаций будет очень много — просто тренируйтесь, пробуйте, экспериментируйте и запоминайте успешные решения, чтобы потом наслаждаться успешными операциями без капли пота на лбу.

Итог

Без всякого сомнения могу заявить, что эта игра мне очень понравилась своей гибкостью — если я хочу серьезно сесть и пройти парочку сложных операций, то я могу спокойно выполнять действия, пробовать и достигать успеха. Если же я не хочу играть серьезно, а просто намерен посмеяться от души, то зову товарища или товарищей, начинаем сессию и погнали крошить потерпевшего, отрезать ему всё что можно и бросаться органами по операционной. Это весело и круто, а больше ничего и не нужно.
Комментарии и отзывы Surgeon Simulator 2
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