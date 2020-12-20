Обзор Sven E-155MV. Недорогие наушники вкладыши с микрофоном

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и недорогие решениями. Встречайте, перед вами наушники вкладыши с микрофоном, модель E-155MV.

Комплект поставки и цена

На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 350 рублей. Поставляется в стилизованной упаковке с подробной технической информацией. Комплект поставки включает в себя лишь сами наушники. Здесь нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости.

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. В нашем распоряжении наушники, выполненные в сером цвете. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

Благодаря мягким силиконовым вкладышам, которые прячут 10 мм излучатели, стереогарнитура прочно фиксируется в ушной раковине и позволяет не отвлекаться пользователю на посторонние шумы.

Длины провода более чем достаточно для комфортного пользования, и он прорезинен, что позволило исключить скручивание и увеличить долговечность.

Кроме того, для удобства пользователя, разработчики добавили специальный блок управления со встроенным микрофоном и тремя функциональными кнопками: увеличение/уменьшение громкости и Play/Stop.

Подключение осуществляется при помощи привычного аудиоразъема 3.5 мм. Сам штекер в металлическом корпусе, что также увеличивает срок его службы.

Качество звука

10 мм динамики с частотным диапазоном 20 – 20000 Гц и чувствительностью 116 дБ выдают отличное качество звучание. Разработчики хорошо проработали звуковую настройку и вывели ее на достойный уровень. Средних и высоких частот более чем достаточно, чтобы услышать даже самые малейшие звуки в ваших любимых композициях. Низкие частоты мягкие, но все же не хватает полноты звучания. Однако, учитывая стоимость устройства, на это можно и вовсе не обращать внимания. Диапазона громкости более чем достаточно.

Итоги

Подводя итоги по Sven E-155MV, следует отметить, что перед нами отличные стереонаушники вкладыши с микрофоном, которые идеально подойдут для повседневного пользования. За невысокую стоимость компания SVEN предлагает своим покупателям стильное и функциональное решение с отличным звучанием. Существенных минусов нам выявить не удалось. Как нам кажется, данные наушники бьют своих конкурентов на повал.
Комментарии и отзывы Sven E-155MV
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