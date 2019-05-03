Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов

Классы

Тема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сеттинге. У кого-то получилось, у кого-то вышло не очень уникально и интересно. Сегодня мы посмотрим на то, что получилось у разработчиков Techwars Deathmatch, которые решили перенести сеттинг войны роботов в соревновательную среду. У них есть масса интересных идей, а мы посмотрим на то, как эти идеи были реализованы на деле. Вдруг и вам понравится?

Геймплей

Разработчики данной игры отлично разбираются в механиках и особенностях процессов, которые завлекают игрока в данный виртуальный мир. Игра лично меня заинтересовала не столько самим сеттингом, сколько разделением персонажей на классы. Наши роботы обладают уникальными особенностями и возможностями, что позволяет вам кооперироваться с другими пользователями во время боя и получать преимущество за счет тактики и командной работы. Есть роботы класса «Штурмовик», которые, как вы уже догадались, неплохо вносят урон и являются чуть ли не главной боевой единицей на поле боя. Но, есть еже «Разведчики», которые более маневренные и дают больше информации о поле боя, есть «Разрушители», «Титаны» и роботы «Поддержки». Настоятельно рекомендуется поиграть за всех этих персонажей, чтобы получить общую картину их умений. Тогда сражаться будет гораздо интереснее и проще.

Графика

Мы будем в Techwars Deathmatch сражаться за выживание с другими роботами. Война идет достаточно ожесточенная и побеждает тот, кто лучше знает локацию, кто умеет использовать преимущества ландшафта и точно стрелять по врагам. Стоит отметить, что ваши попадания в разные части тела врага сопровождаются определенными разрушениями. То есть, если вы попали врагу в руку, то он, скорее всего, не сможет точно стрелять. Это тоже наталкивает нас на мысль о том, что нужно стрелять не бездумно, а по определенным точкам — по ногам, например, ведь в голову попасть крайне трудно. А вот если подбить врагу ноги и тот попросту упадет или начнет двигаться медленней, то можно будет уже гораздо легко попасть в нужную часть корпуса. То есть, геймплей может показаться простым и понятным, но на деле все гораздо сложнее и глубже. Но, нам это нравится — весьма весело и задорно получается.

Итог

К сожалению, у данной игры не было многомиллионного бюджета и нарисовать красивую картинку, как в современных ААА-проектах, разработчики не смогли. Конечно, при игре с видом сверху такие недостатки могут и не бросаться в глаза, но стоит это отметить — графика приятная, стильная, но если начать всматриваться в мелкие детали, то вы сразу заметите массу недостатков. С другой стороны, нужно понимать, что игра относится к определенному классу и не может выглядеть так, как ААА-игры от крупных разработчиков. Зато физика движения здесь отличная, за это точно стоит похвалить — двигается персонаж и стреляет робот крайне реалистично, чувствуется физика и работа над деталями.

Я всегда был большим фанатом роботом и думаю, что таких же фанатов еще очень много на просторах интернета. Вот для них и была создана данная игра, ведь она способна увлечь вас, порадовать большими локациями, громадным набором тактических уловок и тактик. Сначала кажется, что игра очень простая и понятная, но потом начинает погружаться глубже в эту систему, изучать технологии, прокачку робота и понимаешь, что все гораздо интереснее и многограннее. Для любителей соревновательных игр с необычным сеттингом данный проект точно подойдет — у него есть все, чтобы вы играли и наслаждались.