Обзор The Beast Inside. Необычный хоррор...

Графика

Пришло время немного испортить себе нервы и поиграть в довольно страшную игру, которая заставит вас еще долго дергаться от любых звуков в темноте. Я уже себе нервную систему окончательно расшатал и теперь пришло время поведать, почему же данная игра настолько достойная, что ее можно посоветовать всем и каждому. Все же, у нее есть тьма преимуществ.

Сюжетная линия

Довольно часто я намеренно обхожу пункт графики, так как далеко не всем важна картинка, а у кого-то просто свой уникальный вкус на эти вещи и то, что нравится мне, может не понравится кому-то еще. С другой стороны, в The Beast Inside настолько качественная картинка, насколько это вообще возможно — яркие цвета сменяются темными подвалами, уставленные мебелью комнаты больших домов заменяются темными огоньками в подвалах и так далее. То есть, проект удивляет и своей разнообразностью локаций, и проработкой деталей, и современными технологиями. Это очень круто, ведь реалистичная картинка способствует погружению в виртуальный мир и чем краше ужасы на экране, тем больше наслаждения вы будете получать от процесса прохождения сюжетной линии. Так что если вы прямо большой фанат реализма и хотите нечто такое видеть на своем экране, то самое время загружать и пробовать.

Сеттинг

Разработчики поступили очень интересно с сюжетной линией и представили нам двух играбельных персонажей, которые отличаются друг от друга очень сильно — они даже расположены в разных эпохах. То есть, одним персонажем мы играем в одном сеттинге и исследуем одну историю, а другой находится вообще в другой вселенной, в другом времени. Это серьезно влияет на ощущения от происходящего, ведь вы постоянно прыгаете с эпохи на эпоху, наблюдаете совершенно разный сеттинг и наслаждаетесь увиденным. И, естественно, эти две истории связаны друг с другом, это не две отдельные сюжетные линии, а одна цельная, которую подают в весьма неожиданном формате. Такого я уже очень давно не видел и могу смело сказать, что сюжет в таком виде мне лично очень понравился, пусть он и не пестрит какими-то уникальными диалогами, функциями и драматургией. Просто сама идея интересна.

Итог

Самое главное в хорроре — ужас, который вызывает у вас эмоции и ради чего вообще сюда заходят. Если бы пользователь хотел просто на красивые локации посмотреть, то он легко бы пошел в Ведьмака или что-то около того, но любители ужасов хотят именно страха, натянутых до предела нервов и так далее. И в этом плане игра очень хорошо реализована — здесь нет жутких чудищ, нет ничего такого, что могло бы вызвать отвращение. Зато вот элементов ужаса, когда ты дергаешься перед монитором от любого шороха, здесь предостаточно и это, как по мне, важнее всего остального. Когда играешь в игру и получаешь наслаждение от того, что происходит на экране, пусть и в такой страшной форме, то игра себя окупает. Ведь это аттракцион и The Beast Inside потраченные деньги на этот аттракцион отрабатывает на тысячу процентов. Одной лишь встречи с чудищем достаточно, чтобы на фильмы ужасов вы не ходили еще тьму лет.

Для фанатов ужастиков, которые хотят получить наслаждение от страха и напряжения, эта игра подойдет просто шикарнейшим образом, так как в ней все хорошо. Есть интересный сюжет, есть весьма необычные механики, плюс красивые локации и необычный сеттинг, который привлекает и не отпускает. Для фанатов, которые хотят сесть и насладиться происходящими страхами на экране, это идеальный вариант подпортить себе нервы за вполне разумные деньги. Всем остальным игрушка точно не понравится — слишком страшно.