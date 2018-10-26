Обзор The Big Three. Шикарная войнушка

Никогда бы не подумал, что буду играть в игру, где Сталин договаривается о чем-то с Рузвельтом. Уж больно странно выглядит такое развитие событий. Но, есть разработчики, которые решили, что можно как-то интересно эту тему обыграть и дать пользователю действительно интересный продукт. Собственно, завязка сюжета The Big Three здесь предельно простая, но если вы большой фанат исторических событий и всего в таком духе, то вам эта ситуация может показаться интересной. Дальше у нас начинается чистой воды геймплей, о которого прямо невозможно оторваться. Серьезно, я думал, что зайду посмотреть на игру и потом когда-то к ней вернусь для обзора, но в итоге я наиграл довольно много часов и теперь вот хочу поделиться своими впечатлениями. Это однозначно та игра, которая стоит вашего внимания – она предельно быстрая, насыщенная, активная и не скучная. Большая часть игр у нас на обзоре аналогичными бонусами похвастаться не могут.

Геймплей

Собственно, в основе игрового процесса лежит главный герой, который является суперсолдатом одной из трех фракций. Можно выбрать героя от СССР, Англии или США. Естественно, я играл за СССР. Игра начинается в небольшом подготовительном лагере, где вы можете купить оружие, авиаудары или аптечки, чтобы потом было проще воевать. Все, теперь отправляемся стрелять по врагам – некоторые из них бегут на вас из окопов, другие сидят за защитными сооружениями изредка пускают в вашу сторону выстрелы. Нужно уклоняться от попаданий, наносить урон в ответ и постоянно двигаться. Это та игра, в которой активное передвижение может спасти вам жизнь, особенно если двигаться правильно, а не просто бегать по карте. Постепенно врагов становится больше и просто так победить уже не получится, нужно заходить в тыл, использовать бомбардировку самолетом и так далее. Скучно здесь точно никому не будет.

Управление

Я сразу достал геймпад, так как думал, что воевать нужно будет именно на нем. Но, оказалось, что разработчики позаботились о своих фанатах на ПК и сделали удобное управление на клавиатуре с мышкой. Вы двигаетесь при помощи WASD, стреляете при помощи мышки, там же смена оружия из арсенала. Все, больше вам ничего не нужно – теперь просто привыкайте активно двигаться между выстрелами врага, не попадать в западню и все будет отлично. Меня всегда радует, когда разработчики поддерживают пользователей без геймпада, ведь далеко не у каждого такое устройство есть. Благо, играть с клавиатурой и мышкой предельно удобно и приятно.

Улучшения

На протяжении игры вы будете собирать деньги с убитых врагов. Да, настоятельно рекомендую этим заниматься, так как деньги вам потом понадобятся для приобретения нового оружия, более мощного и интересного. В одном из раундов мне попался под руку танк и дальше минут десять я воевал исключительно на нем, вот только танк не поднимает деньги с пола. Нужно было выходить и собирать средства самостоятельно, либо терять громадную часть прибыли. Настоятельно рекомендую накопить денег и купить фиолетовое оружие у торговца, это даст вам громадный прирост производительности в бою.

Итог: 9/10

Мне очень понравилась игра The Big Three, хотя изначально я был довольно скептически настроен. Здесь весьма удобное управление, к которому практически не нужно привыкать – ты сразу начинаешь играть и побеждать, некоторые отдельные фишки приходят с опытом. Графика приятная, врагов довольно много и все они отличаются друг от друга умениями и стилем атаки. Если вы большой фанат именно этого жанра и цените войну против кровожадных захватчиков, то обязательно присмотритесь к этому проекту. Он действительно крутой.