Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивительная игра

Геймплей

Пришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами рынка видеоигр и увлечет вас сюжетом так, что другие проекты покажутся странными и скучными. Обязательно уделите игре внимание, ведь она дарит такой набор эмоций, что другие релизы осени и в подметки не годятся. Итак, давайте смотреть.

Графика

Игровой процесс полностью завязан на слепом общении с девушкой Эмбер — она находится в другом крыле здания, добраться до нее нельзя и мы лишь можем отправлять ей сообщения в формате фотографий с умных очков, которые использует главный герой. То есть, мы с ней даже говорить не можем — девушка лишь отвечает нам, задавая вопросы или предоставляя информацию, а мы шлем ей фотографии всего интересного, что попадается на нашем пути. Это очень необычный формат геймплея, но он выглядит крайне интересно — вы можете долго блуждать по локации в поисках выхода, а достаточно прост сфотографировать блокнот на столе с включенной лампой. Довольно быстро привыкаешь к такому вот стилю совместного прохождения и начинаешь заниматься поиском каких-либо важных вещей, которые могут помочь Эмбер. Лично мне такой стиль игры очень понравился — весьма необычный подход, который далеко не всем играм подвластен.

Сюжетная линия

Довольно редко я в играх хвалю графику, так как это штука крайне субъективная и то, что нравится мне, кому-то может показаться ужасным. К счастью, в The Bradwell Conspiracy картинка настолько универсально красивая, что не понравится она просто не может. Разработчики правильно продумали уровни, которые вроде направляют вас в правильную сторону, но при этом не мешают ходить по локациям в поисках каких-либо предметов, интересных деталей и всего в таком духе. При это все выдержано в одном едином стиле без ненужных декоративных элементов и геймер буквально сразу погружается в атмосферу, чувствует ее и понимает эмоции главных действующих лиц. Всему виной графика, которую нарисовали настоящие специалисты своего дела — они предоставляют вам возможность погрузиться в мир будущего без лишних проблем. Это очень важный момент, ведь для понимание сюжета вам нужно погрузиться в этот вымышленный мир.

Итог

Главный герой помнит очень мало, но информация в его голове позволяет истории увлечь геймера. Некая крупная корпорация Bradwell Electronics задумала запустить свой проект Clean Water Initiative в музее Стоунхендж, который должен был изменить мир с помощью какого-то неизвестного научного прорыва. Но, в ходе запуска проекта что-то пошло не так и с лица Земли пропали абсолютно все люди. Теперь наш главный герой и девушка Эмбер, которая чудом выжила, должны разузнать, что же случилось и как действовать дальше. С самого начала сюжет оказался очень интересным и, уж поверьте, пройти мимо него вам точно не получится. Буквально со старта вы будете задавать себе тьму вопросов о сюжете, на которые в будущем вам дадут ответы. Правда, не все сразу — сначала нужно будет потрудиться и поискать улики.

Удивительно, но игра оказалась очень крутой. Дело в том, что это не ААА-проект от крупного издателя и изначально многие думали, что получится проходной релиз без изюминки и прочих интересностей, но на деле сюжет очень крутой, он затягивает и не отпускает. Пожалуй, это важнейшее преимущество игры перед именитыми конкурентами — вы до конца не знаете, что же здесь произошло, а значит желание узнать все ответы будет толкать и дальше к концовке. Да и геймплейные механики с очками и фотографиями тоже порадовали — необычно.