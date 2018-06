Обзор The Crew 2. Даже слишком хорошо

Первая часть The Crew фанатам гонок очень даже понравилась. Это был глоток свежего воздуха на фоне нескончаемого конвейера под названием Need For Speed. Нам предоставили интересный ассортимент автомобилей, громадный красочный мир и возможность ездить с радостью и лёгкостью на душе. Аркадная гонка получилась очень добротной, хотя, конечно, были некоторые проблемы. К физике автомобилей возникали вопросы, плюс пара-тройка мелочей. Разработчики из Ubisoft выслушали все требования и показали The Crew 2.

Виртуальный мир

Как только мы увидели первый ролик, стало понятно, что это будет что-то шикарное. Виртуальный мир выглядит отменно, живо и увлекательно, по нему хочется просто ездить и смотреть на всю эта красоту. Помимо этого, разработчики реализовали сразу три типа транспорта — наземный, воздушный и водный. Да-да, теперь вы сможете летать на самолетах и кататься на катерах. Думаю, хватит тут уже предисловие расписывать, погнали смотреть.Главной фишкой данного проекта является возможность сесть с друзьями на любимые транспортные средства и отправиться покорять виртуальный мир. Вы садитесь в одной части карты и спокойно пролетаете через всю Америку. Проезжаете я хотел сказать. Хотя, пролететь тоже можно. Пылайте через овраги, гоняйтесь в лесах и горах, топите педаль в пол на автостраде, дрифтуйте и получайте от этого массу положительных эмоций. Виртуальный мир действительно очень большой, интересный и многогранный, по нему хочется ездить и изучать.

Графика

Конечно, большая часть активностей и архитектуры находятся в больших городах. Между ними большая часть территории более свободная, там можно разогнаться и не думать ни о чем. Кстати, отличный вариант расслабиться и отдохнуть от повседневной жизни. Здесь же разработчик дает вам возможность не только в гонках участвовать, но и лицезреть красоты виртуального мира.Автору обзора посчастливилось поиграть буквально во все ААА-проекты 2018 года, так что уже казалось, что графикой удивить не получится. Сами понимаете — красивых игр в этом году было очень много, даже слишком, так что картинкой как-то поразить проблематично. Тем не менее, я могу с уверенностью заявить, что от The Crew 2 вы будете в восторге. Картинка на экране невероятно сочная и яркая, она на подсознательном уровне вызывает у геймера ощущения радости и счастья. Это классные ощущения. Конечно, в хоррор-играх или стелс-экшенах такая графика была бы не к месту, но здесь солнечные блики лишь подталкивают нас к тому, чтобы давить педаль газа в пол и мчаться вперёд.

Мне очень понравилась реализация погодных условий. Это сложно, или даже невозможно, передать словами — нужно смотреть. Дизайнеры постарались максимально реалистично передать погодные условия и у них очень даже неплохо получилось. Правда, чтобы увидеть всю красоту нужно играть на высоких настройках графики как минимум, ведь на параметрах более низкого уровня мелкие частицы и детали уже теряются. С другой стороны, данная гонка вообще не требовательная к железу, так что поиграть на достойном уровне картинки сможет каждый.

Управление и физика

И, конечно же, средства передвижения. В гонках топового уровня этому элементу игрового мира отдают максимум внимания, ведь вы постоянно будете смотреть на свою машину, катер, мотоцикл или самолет. Разработчики максимально аутентично воссоздали все эти транспортные средства, так что вы можете наслаждаться красивым задним бампером очередного спорткара, любоваться разрезам на воде от гоночного катера и все в таком духе. Смотришь на это всё и понимаешь, что графика может и не является самым важной деталью игры, но в тройку ключевых элементов точно входит. Даже если бы машины вели себя ужасно, на такую графику хотелось бы смотреть. Но, разработчики и над физикой поработали.У первой части были некие проблемы с физикой автомобилей, хотя я бы не сказал, что это прямо бросалось в глаза. Если вы большой фанат реалистичных гонок, то может какие-то повороты могли показаться вам странными, но в целом автомобили вели себя сносно на всех трассах. Однако, теперь это совсем другая история — болид прямо ощущается на кончиках пальцев. Автомобиль на асфальте чувствует себя отменно и при правильном подходе к управлению показывает себя с отличной стороны — входить в повороты легко, главное иногда нажимать на тормоз.

На грунтовой дороге есть ощущение, что авто немного заносит, иногда можно заметить что-то вроде пробуксовки. То есть, ваш джип не скользит по поверхности, а ведёт себя как настоящий автомобиль на вполне настоящей трассе, где нет ровненького асфальта. Я большой фанат езды по бездорожью и все мои фантазии реализованы как нельзя лучше — можно ездить на десятках разнообразных транспортных средств по пустыне, прыгать через овраги, буксовать и обходить противников на опасных поворотах.

Важным моментом является и поведение самолетов и катеров. Сразу скажу, что катера я могу сравнивать лишь с аналогами из GTA V, так как толковых игр с нормальной физикой и водными транспортными средствами просто не могу найти. Их и нет, скорее всего. Здесь катера отлично плавают, прыгают по волнам, ощущается тряска и все присущие этом виду спорта особенности. Опять же, наш гоночный водный монстр не просто рассекает волны на своём пути, он именно прыгает по ним, вырывая столпы брызг при резком старте. Если вы когда-либо в реальной жизни видели соревнования на катерах или сами в чем-то таком участвовали, то понимаете какая там тряска происходит. Это лишь кажется, что катер мягко плывет по волнам, на самом деле это целое состязание со стихией. И в The Crew 2 это отлично ощущается.

Полеты на самолетах оказались еще более дикими, чем я ожидал. Нужно быть настоящим оторвой, чтобы в реальной жизни таким вот заниматься. Даже когда в игре летаешь, то кровь просто переполняется адреналином — крутые виражи, возможность столкновения с врагом, скорость, звук рассекаемого вокруг вас воздуха. Ощущения невероятные. И, опять же, особо и сравнить физику полёта не с чем, ведь симуляторы полётов хотя и рассчитаны на реалистичность, добротных ААА-проектов на рынке нет, все они выглядят ужасно скучно. Скажу лишь, что в гонке от Ubisoft мне летать очень понравилось, даже больше, чем ездить на авто. Всё дело в том, что такой игровой опыт больше нигде получить не выйдет.

Катайся, плавай и летай

Теперь про управление. Я играл на геймпаде и клавиатуре с мышкой и могу сказать, что проблем нет, полёт нормальный. Собственно, никто и не ждал, что здесь будут проблемы, ведь у Ubisoft даже в For Honor удалось неплохо управление для клавиатуры реализовать, не говоря уже про геймпад, а в гонке и подавно. Абсолютно все варианты транспортных средств управляются легко и непринужденно, вы научитесь ездить, летать и плавать буквально за один вечер, а дальше можно лишь оттачивать мастерство и карать противников своими крутыми обгонами.Впервые в истории этой франшизы, пусть она и не такая длинная для столь громких фраз, пользователь может переключаться между тремя видами транспортных средств. Вы можете ездить по земле на автомобилях, джипах, мотоциклах и прочих наземных средствах передвижения, можете кататься по воде на катерах и летать на самолетах. Переключение между этими вариантами транспортных средств происходит в реальном времени, то есть никуда заезжать, чтобы переключиться на новый вариант транспорта не нужно. Вы просто прыгаете с трамплина, нажимаете на кнопку в меню и вот вы уже летите на том же месте на самолете.

Итог

Когда эту фишку только анонсировали, мы с большой осторожностью отнеслись к возможности пересаживаться на другие виды гоночных средств. Одно дело гонять по дороге на новом суперкаре, совсем другое — обходить противника на самолете. Да и сразу не было понятно, как именно это реализуют разработчики. Теперь все стало на свои места и можно смело заявить, что это прорыв в области аркадных гонок. Пока что никто на рынке такого не реализовал — даже культовая Need For Speed даже близко к такому уровню не подобралась. И это круто, что Ubisoft задает темп всем остальным.Подводить итоги оказалось весьма проблематично, так как игра получилась очень уж многогранной. Здесь настолько много всего, что можно играть все лето и вы все равно сможете найти себе занятие по душе. Например, сначала можно пройти все сюжетные задания — гоняться с противниками, проходить сложные трассы, копить деньги и потом покупать крутые тачки, чтобы вновь отправиться в бой. Когда вы пройдете все гонки, а на это нужно очень и очень много времени, можно будет отправиться на прохождение событий, разбросанных по всему виртуальному миру. Он огромен и заняться явно будет чем.

Дальше, когда и это надоест, можно взять друзей и играть с ними — участвовать в гонках, а они будут и после условного прохождения сюжетной линии, просто колесить по стране, прыгать с трамплинов и толкаться на джипах в пустыне. Это весело, интересно и позволяет вам даже не думать о других игровых проектах. Смею даже предположить, что эта гонка, лично для меня, станет единственной игрой на время до октября, когда выйдут COD и Battlefield. Мне кажется, что игры с таким количеством активностей и длительным временем прохождения приносят намного больше удовольствия, чем сюжетные проекты на 8 часов игры. Так что обязательно попробуйте The Crew 2, она шикарна.