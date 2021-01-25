Обзор The Dark Eye: Chains of Satinav. Незыблемая классика

Сюжет

Достаточно часто разработчики видеоигр будет за основу классические настольные игры, превращая их в ролевые проекты для ПК и консолей. Правда, лет десять назад, когда консоли были платформой для более казуальных жанров, авторы культовых проектов старались обходить их стороной. Так что не удивляйтесь, что The Dark Eye: Chains of Satinav, которая вышла на ПК в 2012 году, только сейчас добралась до релиза на консолях. Просто разработчикам нужно было время, чтобы решиться на запуск столь увлекательной игры на консолях текущего поколения. Собственно, я поиграл в эту игру и теперь могу поделиться своими впечатлениями, хотя, конечно, на самом деле они мало кому будут интересны. Почему — объясню в итогах.

Геймплей

История у игры очень даже увлекательная, но, конечно, ничем не выделяется на фоне фэнтезийных повествований. Главный герой Герон проживал довольно грустную жизнь, ни на что не надеялся и ничего не желал, старательно избегая любых опасностей на своём пути. Более того, у парня была уникальная особенность — он мог силой мысли ломать предметы, но считал это скорее проклятием, чем даром с небес. Но, по традиции жанра, всё меняется в один момент, когда Герон попадает на приём к королю, который даёт ему задание спасти фею из лап всемогущего зла. Собственно, а почему бы и нет? Вскоре мы уже отправляемся в отважное путешествие драться со злодеями и монстрами, чтобы спасти Нури (не путать с нори). Не сказать, что сюжетная линия чем-то невероятно удивляем, как и концовка всей истории, но проходить её действительно интересно. Это как хорошая книга про фэнтези, только в формате видеоигры.

Слабые места

Собственно, именно геймплей вызвал у меня больше всего вопросов к разработчикам консольной версии. Дело в том, что как такового экшена в этой игре нет — вы путешествуете по миру, общаетесь с местными жителями, обманываете орков и гномов, таскаетесь по разным пещерам и так далее. Диалоги, увлекательные путешествия и необычные локации — всё это есть в избытке, но вот геймплея, который нужно было бы девять лет переносить с ПК на консоли здесь нет и в помине. Соответственно, вопрос такой — почему игру перенесли так поздно? Фактически, нужно было лишь переназначить несколько клавиш и всё. Конечно, я понимаю, что на деле порт это гораздо более сложная штука, но игровой процесс явно не настолько сложен, чтобы его нужно было портировать много лет.

Итог

Конечно, никто и не думал, что игра, которая вышла в 2012 году, в 2021 году будет выглядеть филигранно, правда? Нет, никаких технических проблем нет, но графика моментами всё же напоминает нам о том, что это не самый свежий релиз в году. Но из всех недостатков проекта я хотел бы отметить только один — играть с дивана неудобно. Дело в том, что иногда нужно выбирать ответы в диалогах, а они написаны слишком мелким шрифтом, чтобы я, лёжа на диване в пяти метрах от телевизора, мог его прочитать с комфортом. А иначе как ещё играть на консоли?

Для фанатов классических ролевых игр, где сюжет важнее всего, это отличный релиз. Вам предоставляют возможность вдоволь насладиться красотами виртуального мира, получить тонну удовольствия от рассказов различных персонажей, спасти Нури и завершить сюжет так, как хочется именно вам. Уже тогда разработчики придумали возможность нелинейного окончания сюжета, так что вы сами на него влияете. А сразу после завершения этой истории можно перейти ко второй части, обзор на которую я уже тоже готовлю — разработчики решили не останавливаться на достигнутом.