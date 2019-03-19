Обзор The Division 2. Круто, когда есть за что похвалить

2019-03-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - The Division 2; [102]
В Ubisoft понимают, как нужно радовать свою преданную армию фанатов. Нужно лишь взять хорошую игру, которая показала неплохие продажи, собрать все негативные отзывы и убрать недостатки проекта. Дальше, можно добавить новую карту и переделать интерфейс, чтобы выглядел более удобно. Все, можно отправлять в релиз проект, который точно принесет аудитории массу радости и ярких эмоций от прохождения. Именно по такой схеме создавали The Division 2 и я рад, что у разработчиков все получилось.

Геймплей

Игровой процесс The Division 2 полностью построен на механиках первой части. В начале нам дают неплохую сюжетную линию, в ходе которой вы получаете небольшой набор кат-сцен и какую-то общую миссию по спасению Вашингтона. Нужно проходить основные сюжетные задания, получая при этом больше информации об этом виртуальном мире и помогая персонажам возводить свои базы для борьбы с врагами. После завершения сюжетной линии игра не заканчивается, а, скорее, только начинается. Если во время основного сюжета вы слушали диалоги и смотрели кат-сцены, постепенно получая новое оружие и экипировку, то дальше игровой процесс превращается в борьбу за ценный лут в темных зонах и прохождение сложны испытаний. Если в первой игре с второй частью геймплея были проблемы, то у The Division 2 все просто отлично — можно хоть тысячу часов наиграть и все равно будет интересно.

Советы

Хочу дать очень простые, но важные советы, которые позволят вам быстрее получить 30 уровень и отправиться уже на войну за крутые предметы в полной подготовке. Во-первых, я настоятельно рекомендую вам не проходить побочные задания вообще. Да, вы все правильно прочитали. Суть в том, что сайд-квесты дают 30% от общего вашего опыта на определенном уровне. То есть, на 3 уровне вам дадут треть опыта до 4 уровня и на 25 уровне вам дадут треть до 26. Гораздо эффективнее пройти весь сюжет, а потом добить 30 уровень на второстепенных заданиях, так как опыта там дает очень много. Кроме того, первым делом прокачайте ветку дополнительного опыта за убийства. Это даст бонус вроде лишнего опыта за убийство в голову или за проведенное без смертей время. Двух этих советов достаточно, чтобы буквально за 15 часов добраться до максимального уровня и потом уже заниматься крафтом и сбором экипировки для рейдов.

Мелкие улучшения

Как фанаты и ожидали, вторая часть стала улучшенной оригинальной игрой. Нам дали более разнообразные и яркие локации, что дает возможность воевать и получать от этого больше удовольствия. Оружия стало гораздо больше и теперь вы можете более гибко его кастомизировать, создавая идеальный вариант для разных ситуаций. Миссии построены в том же стиле, что и в первой части, но теперь враги стали умнее и с ними состязаться более тяжело. Они заходят за спину и моментально прячутся за заграждение, если вы по ним целитесь, плюс бросаются гранатами и стреляют предельно точно. Думаю, фанаты и не хотели, чтобы игру меняли слишком уж сильно, ведь она в этом не нуждается совершенно.

Итог

Я наиграл в The Division чуть больше ста часов и получил массу удовольствия. Да, на определенном этапе из-за нехватки более крутой экипировки играть стало скучно, а обновления, которые вышли позже, уже не вызывали тех эмоций. У The Division 2 все гораздо лучше — здесь больше контента, больше возможностей для развития, а сложные рейды доступны прямо со старта. То есть, игру преобразили именно так, как хотели фанаты, что самое важное. Осталось только пройти сюжет, набраться опыта и навыков, чтобы потом пойти в темную зону и набрать классной экипировки.

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